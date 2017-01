Las cartas sobre la mesa en Cajamarca

29 Ene 2017 - 3:01am

ficialmente el día de ayer venció el plazo de inscripción de candidatos quienes aspirarán al cargo de alcalde en Cajamarca. Los ojos de los tolimenses por estos días están puestos en ese municipio, a razón de la repentina muerte del primer mandatario William Poveda, en el mes de diciembre, y a la zozobra que ha generado el futuro de la consulta popular minera, dos temas que, aunque diferentes, convergen y generan un pulso político que enrarece el ambiente en el comienzo de año de los cajamarcunos.

Esta vez, la puja por la alcaldía de la dispensa agrícola estará entre Conservadores y Liberales, representados en coaliciones y alianzas que integran otros partidos. Por el lado de los Liberales fue inscrito Julio Roberto Vargas, un joven ambientalista del Polo, apoyado también por la Alianza Verde, y quien ha intentado llegar sin éxito en dos ocasiones al primer cargo del municipio. Personajes como el dirigente liberal, Mauricio Jaramillo y el diputado Carlos Reyes, lo acompañaron en un recorrido por el pueblo hasta la sede de la Registraduría para hacer oficial su inscripción.

Por el lado de los Conservadores, representados por el Partido de La U, Cambio Radical, el Centro Democrático, y de quienes han querido promover las posturas del fallecido alcalde Poveda, entre ellas aparentemente su guiño de aprobación al proyecto de La Colosa, la candidatura de Pedro Pablo Marín se perfila como la llamada a continuar con su “legado”. Así lo han dejado ver los seguidores y colaboradores de William Poveda, e incluso su familia, quienes, a pesar del duelo, decidieron salir a hacer campaña por Marín.

Indudablemente en la elección atípica del alcalde en Cajamarca, prevista para el 12 de marzo, nuevamente será vital la posición de los candidatos frente al tema de La Colosa. Por el lado de Julio Roberto Vargas, la defensa del medio ambiente y el campo, han sido parte de sus postulados, mientras que, de Pedro Pablo Marín, que aunque no se ha referido abiertamente al tema de La Colosa, se ha dicho que es el candidato que tendría el visto bueno y apoyo de la multinacional minera Anglogold Ashanti.

Actualmente la consulta popular minera se encuentra en un stand by, ya que el Tribunal Administrativo del Tolima, declaró inconstitucional la pregunta que había sido formulada en principio, por carecer de neutralidad, y sugirió su modificación, lo cual la dejaría en firme. No obstante, la alcaldesa encargada, Susana Andrea Canizales, no ha convocado la fecha de la consulta, probablemente pensando en realizarla el mismo día de la elección de alcalde, o esperando que sea el nuevo alcalde quien la realice.

De entrada no habría inconveniente alguno, teniendo en cuenta, que los candidatos inscritos han afirmado que la voluntad de William Poveda era llevar a cabo la consulta, y al menos en ello, estarían de acuerdo.