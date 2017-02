La mala hora de Óscar Iván Zuluaga

6 Feb 2017 - 3:01am

Aquel que fuera supuestamente el mejor Ministro de Hacienda de América Latina (en palabras suyas), cada vez está más solo y enlodado de aparentes casos de corrupción. Cuando no acababa de celebrar que inexplicablemente la Fiscalía lo exoneró de culpas por el caso del hacker, de nuevo Óscar Iván Zuluaga se ve envuelto en un escándalo, esta vez de proporciones aún mayores, pues su propio mentor y amigo Álvaro Uribe Vélez ha pedido al comité de ética de su partido que lo investiguen, luego de que una revista brasilera revelara en un reportaje que la controvertida empresa Odebrecht pagó al asesor publicitario Duda Mendonça, 4.3 millones de dólares, para que impulsara su campaña presidencial en 2014, quien sabe a cambio de qué.

Ante el revuelo que causó lo dicho por la revista, el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo envió desde donde quiera que esté una carta al propio Álvaro Uribe, en la que solicitaba pedir una investigación en contra de Zuluaga, pues para Restrepo, con una orden de captura en su contra por la falsa desmovilización del Frente Cacica La Gaitana, lo de Zuluaga era una falta grave a la ética, como si estar prófugo en el extranjero y no responder al llamado de la justicia, como es su caso, no lo fuera.

Zuluaga, ante lo revelado, tal como hizo con el caso del hacker Sepúlveda, optó por negarlo todo en principio, aunque luego en un comunicado a la opinión pública explicó que conoció a Duda por intermedio de Odebrecht, cuando buscaban asesores de renombre para ganarle la contienda a Santos. El Director del Centro Democrático también afirmó en su página web que su campaña no puede hacerse responsable de lo que haya acordado la empresa brasilera con el asesor, y que en febrero de 2014, cuando se reunió con él, no se habían conocido los señalamientos que hoy tienen a Odebrecht en el ojo del huracán, por el pago de sobornos a cambio de licitaciones como la de la Ruta del Sol. No obstante, aquellas explicaciones parecieran ser insuficientes e insulsas, pues resulta difícil de creer que Zuluaga, al igual que el exprecandidato presidencial Andrés Felipe Arias, se hayan reunido con directivos de Odebrecht con fines distintos a recibir apoyo financiero en sus campañas y, en este caso, en lo concerniente a la estrategia de publicidad.

La mala hora de Zuluaga también se ha visto reflejada al interior de su mismo partido, pues a diferencia de ocasiones anteriores, en las que miembros del Centro Democrático han alegado supuestas persecuciones políticas cuando algún caso de corrupción salta a la vista en uno de sus copartidarios, esta vez la división se ha hecho notable, y personajes como Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo, jefe programático y candidato a la vicepresidencia de Zuluaga, respectivamente, hoy lo niegan como Pedro a Jesús, mientras enfilan baterías con miras a la campaña presidencial, en la que pareciera ser más que seguro que las aspiraciones de Zuluaga ya quedaron condenadas al olvido.