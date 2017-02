Más “perlas” de los Juegos Nacionales

Y luego de los escándalos, las acusaciones y las capturas de quienes participaron en todo el desfalco de los Juegos, pareciera que los ibaguereños perdieron la capacidad de asombro, pero también la gallardía para reclamar a los entes de control, a la dirigencia política y al Gobierno nacional celeridad y contundencia frente a lo ocurrido.

11 Feb 2017 - 3:01am

Un estudio elaborado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) determinó que un 70% de lo poco que se alcanzó a construir de los escenarios deportivos en Ibagué, para los tristemente recordados Juegos Nacionales, tiene que ser demolido, ya que, por ejemplo, en el Parque Deportivo solo el 12% de las obras es funcional, mientras que en las Piscinas Olímpicas solo podría ser recibido a satisfacción el 28% de lo hecho.

Reza el informe presentado por la SCI a los órganos de control y a la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, que el reforzamiento externo del Coliseo Menor limita la evacuación en caso de emergencia, y que presenta desestabilización que, de no actuar rápido, podría generarle serias complicaciones al paso de la avenida Quinta. En el caso de las Piscinas, además de la suciedad y el moho que ya hace su cometido en las baldosas, estas también tienen agrietamientos y desnivel.

Como si fuera poco, el problema de las luminarias del estadio Manuel Murillo Toro, y que penosamente ha llamado la atención ante el país, gracias a las transmisiones del Fútbol Profesional Colombiano, la SCI estableció que en el Murillo Toro no se hizo reforzamiento estructural, sino una adecuación arquitectónica y un recalce de columnas y zapatas. Aquello solo representaría 1% de la obra, por la que se pagó 976 millones de pesos. Lo triste es que, además de que lo poco que se hizo quedó mal hecho, hubo sobrecostos en los bultos de cemento, el hierro que se utilizó y, a lo mejor, hasta en los chicles que masticaron quienes estaban “trabajando” en la obra de la 42.

Probablemente en otras ciudades de Colombia, o a lo mejor en otro país, habría generado manifestaciones, marchas, plantones, o protestas pacíficas como el denominado "tetazo" en Argentina, que llamó la atención del mundo recientemente.

Sirva este editorial para aclarar que el señor Samuel Duarte, abogado defensor de Orlando Arciniegas, y de quien referimos en el editorial del 26 de noviembre de 2016: “Su abogado defensor, Samuel Duarte, no se presentó a la audiencia, alegando estar recluido en una clínica a causa de una enfermedad de riñón. Aunque la incapacidad presentada fue corroborada por la Fiscal del caso, la excusa médica tenía vigencia únicamente de dos días, lo cual resulta extraño y genera algunas suspicacias, en la medida en que generalmente ese tiempo no sería suficiente para que una persona pueda reponerse de una enfermedad como la referida por Duarte. No obstante, y considerando que un quebranto de salud es un problema humano del que ninguna persona está exenta, lo reprochable del asunto es que no se haya hecho uso de la figura de abogado suplente, para cuando una situación como la ocurrida se presenta”, no acudió a la audiencia de preparación de juicio oral de su defendido, debido a que a causa de su enfermedad, tuvo que ser recluido dos días más en las urgencias de la Clínica Tolima, y otros cuatro días en incapacidad domiciliaria.

Lo anterior a diferencia de lo conocido por la opinión pública, en la que se referenciaron únicamente los dos días en el Centro Médico La Quinta de Ibagué.