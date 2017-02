Corrupción internacional

13 Feb 2017 - 3:01am

A diferencia de lo que pensarían muchas personas en nuestro país, en donde el tema de la corrupción se pasea campante por todas las esferas de lo público, en los últimos meses se han conocido distintos casos de corrupción en otros países del mundo, y en donde muy al estilo de los corruptos colombianos, se ha hecho evidente que el tema de la corrupción es un flagelo que no discrimina, ni tiene nacionalidad, a pesar de que aquello tenga que ver en gran parte con la idiosincrasia y las costumbres culturales de cada persona, y en donde como colombianos, tristemente hemos hecho mérito para ocupar los primeros lugares. No obstante la corrupción no conoce fronteras, y se instala en el alma de muchas personas en el mundo, quienes deciden vendérsela al diablo a cambio de unos cuantos billetes.

Y es que por ejemplo en Colombia, nos acostumbramos a que nos metan la mano al bolsillo, nos roben de frente, y no pase nada porque a veces ni cuenta nos damos. También porque aquí impera la ley del más vivo, e incluso desde niños, algunos se acostumbran a la trampa, aplaudida y celebrada por padres irresponsables, quienes no dimensionan que un niño tramposo, probablemente sea el corrupto del mañana.

El reciente escándalo de Odebrecth, el cual referenciábamos hace poco en este mismo espacio, hoy tiene en serios aprietos a varios presidentes y expresidentes del mundo. Por ejemplo en Perú, están a punto de dar captura a Alejandro Toledo, y en Colombia, además de Óscar Iván Zuluaga y Andrés Felipe Arias, el mismo presidente Santos, resultó salpicado por el exsenador preso Otto Bula, supuestamente por haber recibido dinero de la multinacional brasilera para su campaña.

No obstante, hoy aquella acusación en contra de Santos, no ha sido soportada y argumentada como es debido.

La corrupción recientemente también tocó las huestes asiáticas, y en donde cualquiera pensaría que es poco probable que ocurriera, pues los chinos, coreanos y japoneses, gracias a su formación cultural, lejos estarían normalmente de actos como el ocurrido con el heredero de la compañía Samsung, Lee Jae Yong, quien se vio involucrado en un escándalo de proporciones mayores, y el cual terminó de empujar la destitución de la presidenta de Corea del Sur, Park Geun Hye. Las versiones indican que Yong habría desviado más de 16 millones de euros a unas fundaciones las cuales terminaron beneficiando a una amiga cercana de la destituida presidenta.

Lo ocurrido con Odebrecht, y con el ejecutivo de Samsung, sin ninguna duda confirma aquella versión que se ha puesto de moda por estos días en Colombia, la cual refiere que la corrupción es un mal peor que el narcotráfico, y que otros tantos delitos que parecieran mucho más graves, pues finalmente al ladrón o al mafioso se le identifica por sus comportamientos y hasta su vestimenta, mientras que al corrupto, o ladrón de cuello blanco, se suele mezclar entre la gente de corbata, e incluso pueden llegar a ser presidentes.