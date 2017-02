Arrancó la liga femenina de fútbol en Colombia

Lo cierto es que antes de 2019, el Deportes Tolima deberá hacer todo lo posible para sacar un equipo de féminas, teniendo en cuenta que, según la nueva normativa de la Conmebol, todo equipo de fútbol masculino que desee participar de las Copas Libertadores y Sudamericana, deberá tener un equipo de mujeres.

22 Feb 2017 - 3:01am

Luego de mucho pensarlo y de darle vueltas al tema, la Dimayor, máximo ente rector del fútbol profesional colombiano, por fin se decidió a organizar la liga de fútbol femenino en nuestro país.

A pesar que Colombia suele participar de competiciones internacionales a nivel de selección, no existía un torneo a nivel profesional que fomentara la conformación de equipos de mujeres, y por supuesto sirviera de semillero o laboratorio de jugadoras con miras a los sudamericanos en donde participa nuestro equipo femenino, llamado en otrora como el equipo de “Las Superpoderosas”.

La liga femenina arrancó el pasado domingo con un total de 18 equipos, entre los que se destacan Santa Fe, América, Envigado, Pasto, Bucaramanga, entre otros. No obstante, dentro de los clubes participantes, no habrá representación de algunos departamentos, como es el caso del Tolima, el cual no tendrá equipo en esta oportunidad, a pesar de la alta participación de niñas en las diferentes ligas y clubes de fútbol de la ciudad y el departamento.

Aquí han surgido jugadoras convocadas a nivel de selección, como Yoreli Rincón, quien luego de formarse en Ibagué, fue reclutada por un equipo de fútbol brasilero y más adelante por uno de Noruega, en donde ha sido ampliamente destacada.

Y es que uno de los requisitos para que el Tolima tuviera equipo femenino, es que estuviera avalado por el Deportes Tolima, pues al ser el equipo profesional masculino y socio de Dimayor, es el único que hasta el momento tiene la potestad de promoverlo.

Aunque en principio el gerente del Tolima manifestó que “sería interesante”, finalmente se descartó dicha posibilidad, según el directivo, porque aquello aumentaría los gastos del club. Muy seguramente para Gabriel Camargo, presidente y dueño del Deportes Tolima, un equipo de fútbol femenino no sería tan rentable, como es el caso del equipo masculino, y en lugar de dejar ganancias, aumentarían los gastos.

Por ahora, solo basta aplaudir la creación de la liga, la cual desde hace mucho tiempo venía pidiendo pista en Colombia, y más cuando hay países como Brasil y Estados Unidos, en donde los equipos de fútbol femeninos se destacan como potencia, y nos llevan gran ventaja. También porque además de lo entretenido que puede llegar a ser para algunos el espectáculo, se da un mensaje importante de inclusión y equidad de género en el deporte rey del mundo.