El regreso de Falcao

1 Mar 2017 - 3:01am

Han pasado más de tres años desde que aquella lesión en su rodilla izquierda, dejara al goleador de la Selección Colombia, Radamel Falcao García, por fuera del mundial de Brasil 2014. Días difíciles vinieron para el apodado ‘Tigre de Santa Marta’, quien tuvo un largo y doloroso proceso de recuperación, y en el que para muchos, aquello no era más que la sentencia del fin de su carrera.

Mensajes desalentadores, comentarios ofensivos y por momentos el olvido de los hinchas, recibió Falcao en redes sociales, programas radiales, televisivos y demás espacios en donde su regreso estaba lejos de ser una realidad. Incluso, periodistas deportivos y de larga trayectoria como Iván Mejía Álvarez, se atrevieron a decir que Falcao estaba terminado, y los apelativos poco amables no se hicieron esperar. El controvertido Mejía llamó a Falcao “exjugador” en uno de sus programas y dejó claro que para él, el regreso de Falcao era casi que imposible.

No obstante, Radamel, poco a poco, logró recuperarse, y aunque no la tuvo fácil al irse a Inglaterra, primero al Chelsea, y luego al Manchester United, al volver a Francia logró ponerse a ritmo nuevamente, gracias al interés del Mónaco en recuperarlo, y la buena voluntad de quienes lo rodearon. Actualmente Falcao no ha parado de hacer goles y actualmente es el máximo goleador en Europa, por encima de Messi y Cristiano Ronaldo. Su regreso tiene al equipo del principado en octavos de final en la famosa Champions League, y de líderes del campeonato francés, por encima del poderoso Paris Saint-Germain.

Hoy, más que cualquier logro deportivo, y de la importancia que reviste para la Selección Colombia que Falcao haya vuelto a su máximo nivel, vale la pena destacar su capacidad de lucha, la confianza en sí mismo, y su fe para nunca bajar los brazos. Lo ocurrido con Falcao, es una muestra más de que para salir de las malas rachas, solo basta con querer hacerlo y esforzarse para ello. Bien dijera alguien que cada crisis es una nueva oportunidad para mejorar y para lograr lo inimaginable, aunque muchos piensen lo contrario.

¡Bienvenido Falcao! y por supuesto, al igual que de James, y de los demás seleccionables, esperamos no pierda el nivel, pero sobre todo no pierda nunca la capacidad para sobreponerse a las situaciones difíciles. Ese es el mensaje que queremos dejar hoy en la retina de todos nuestros lectores.