Trump vs. la prensa

La pelea de Trump contra la prensa, tiene su punto clave y son las acusaciones que algunos medios han hecho, sobre una posible infiltración de la inteligencia rusa.

4 Mar 2017 - 3:01am

ay una cosa que Donald Trump a pesar de su vieja cercanía con los medios de comunicación, pareciera haber olvidado: el trabajo de la prensa es vital en toda sociedad democrática. Los eventos ocurridos recientemente en los que el presidente norteamericano declaró la guerra contra algunos de los medios más importantes y tradicionales de Estados Unidos, dejó la sensación que en su gobierno, habrá duras restricciones y constantes ataques a la prensa, como ha ocurrido en algunos países de nuestro continente como Ecuador, Cuba y Venezuela, en donde el estado ha tomado total control de los principales medios de comunicación, y ha censurado a los medios alternativos e independientes que han surgido.

Desde que era candidato, el republicano tuvo serias diferencias con algunos medios de comunicación, que parecieran haber inclinado la balanza a favor de la demócrata Hillary Clinton, antes de la contienda electoral. Lo anterior a raíz de una supuesta guerra mediática en la que según Trump, la prensa se encargó de hacerle mala imagen. Medios como CNN, el New York Times, The Washington Post, y recientemente The Wall Street Journal, han sido víctimas de los cuestionamientos y el maltrato de Trump. El pasado viernes, el vocero de Trump, Sean Spicer, no tuvo reparo en prohibir la entrada de periodistas de los medios mencionados, a un acto en el que Trump participaría. Algunos de los comunicadores que corrieron con suerte, en solidaridad con sus colegas censurados, decidieron salirse del recinto.

La pelea de Trump contra la prensa, tiene su punto clave y son las acusaciones que algunos medios han hecho, sobre una posible infiltración de la inteligencia rusa en la pasada elección presidencial, con el fin de atacar a Hillary Clinton, e incluso a precandidatos republicanos que enfrentaron a Trump en la campaña interna en ese partido, a fin de favorecer al hoy presidente. Sea cierto o no, aunque todo indique parecer que en efecto la relación de Vladimir Putin con Trump es más estrecha y cercana de lo que pensábamos todos, el señor Trump tendrá que recordar que precisamente la labor de un periodista y de un medio de comunicación no es congraciarse con los políticos, ni convertirse en un replicador de información estatal, sino un generador de opinión y crítica argumentada. Afortunadamente hoy en día contamos con la inmediatez de la internet, y las redes sociales, las cuales están siempre vigilantes ante las injusticias.