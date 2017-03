El Fiscal General y sus impedimentos

El dilema está en que el hoy Fiscal no se haya declarado impedido para investigar e intervenir en el caso Odebrecht, sabiendo que tenía serios vínculos con los involucrados.

6 Mar 2017 - 3:01am

l escándalo de Odebrecth que hoy tiene a excandidatos presidenciales, exministros, empresarios, al exprocurador y hasta a las Farc señalados de haber tenido vínculos y haber recibido dinero de esa multinacional a cambio de favorecimientos y favores contractuales, ha tocado al fiscal General, Néstor Humberto Martínez. Según denuncias de los senadores Jorge Robledo y Claudia López, se supo que el jefe del ente acusador, cuando fungió como Ministro de la Presidencia, firmó el documento Conpes, que permitió prolongar con un otrosí el contrato que correspondió a la construcción de la vía Ocaña - Gamarra en Santander, tramo Dos de la denominada Ruta del Sol.

Robledo, quien instauró una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara y una queja disciplinaria en la Procuraduría, aseveró que además de ello, el Fiscal, luego de dejar su cargo como Súper Ministro, a través de su firma de juristas Martínez Neira & Abogados, asesoró a los consorcios de la Ruta del Sol, y de Navelena, que tenían directa relación con Odebrecht, y con uno de sus amigos personales, y quizá quien ha sido su mejor cliente desde hace varios años: Luis Carlos Sarmiento Angulo. Hoy los entes de control están encima de un crédito con el Banco Agrario, gestionado a través de Corficolombiana, organización de propiedad del multimillonario banquero.

El Fiscal, quien a pesar de los muchos cuestionamientos que recaían sobre él, no había tenido problema desde que llegó al cargo en julio de 2016, ha optado por negar y evadir las acusaciones. Lo cierto es que mucho antes de que fuera designado, el país sabía de sus estrechos vínculos con diferentes personajes de la política y la vida pública nacional, personas a las que más tarde en su labor como el primero al mando en la Fiscalía, tendría que acusar e investigar si así lo ameritara.

El problema no es que Néstor Martínez sea amigo de Fulano o Zutano, ni mucho menos que haya trabajado para tal o cual persona: el dilema está en que tal y como indican Robledo y López, el hoy Fiscal no se haya declarado impedido para investigar e intervenir en el caso Odebrecht, sabiendo que tenía serios vínculos con los involucrados. No declararse impedido teniendo un interés o una relación en particular es ir contra la ley, consagrado en el artículo 11 de la Ley 21437 de 2011. Pero más allá de la norma, y ante la contundencia de las pruebas presentadas por Robledo, no deja de ser una falta gravísima a la ética, y a su palabra misma, que Martínez Neira no se haya apartado del caso, pues resulta inolvidable aquella parte del discurso del recién posesionado Fiscal, en la que afirmó que cuando se presentaran impedimentos similares al que referenciamos, debía nombrarse un Fiscal ad-hoc por la Corte Suprema de Justicia.