La delincuencia en Espinal

22 Jul 2017 - 3:01am

Además de ser el segundo municipio más grande del departamento luego de la capital, Espinal forma parte de un importante corredor vial que comunica a Ibagué con otros municipios del Tolima. Allí funcionan buena cantidad de establecimientos comerciales y el sector arrocero tiene gran demanda y movimiento económico. Por dichas razones además de la obligación que tiene la fuerza pública de proteger a todos sus conciudadanos indistintamente de las características del lugar donde viven, se hace importante y necesario contrarrestar las últimas oleadas de inseguridad que vienen viviendo los espinalunos recientemente.

Tan solo en este mes ya se han reportado cuatro personas asesinadas en lo que al parecer es un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales que estarían operando en el oriente del Tolima y especialmente en este municipio. A pesar de que uno de los representantes de la administración municipal manifestó que ningún ciudadano del común ha caído a raíz de dicha pelea entre los delincuentes, aquello no puede ser excusa para desestimar lo ocurrido, pues pone en peligro la vida de quienes allí residen y de quienes trabajan y transitan en el pueblo y sus alrededores.

Según información conocida por las autoridades, algunos de esos grupos que actualmente están operando en Espinal, fueron desterrados de otras municipalidades como Girardot, Melgar y Flandes, en donde la situación de inseguridad también ha sido preocupante y recurrente. Lo curioso es que ante dicha versión, el trabajo de la policía no queda bien parado, pues evidencia que no han podido dar captura a los delincuentes y simplemente los han “correteado” para desplazarlos.

Lo cierto es que el tema de la delincuencia en Espinal no es nuevo. Desde hace un año la comunidad espinaluna se ha venido refiriendo al tema y uno de los que ha tomado la vocería ha sido el diputado Milton Restrepo, quien incluso habló de llevar el tema al Senado a través del partido que representa. No obstante y aunque este no sería el escenario propicio y lejos esté de que aquello se discuta allá, se hace necesario realizar nuevamente el llamado de atención tanto a la Policía Nacional, así como a las autoridades departamentales y municipales, quienes deben ser los primeros en atender el tema.

Nada mal caería un consejo de seguridad ampliado y que incluyera a los alcaldes de Flandes, Saldaña, Purificación, Guamo y corregimientos aledaños con el fin de organizar un frente común que pueda prevenir y contrarrestar las acciones delictivas. ¿Ya habrán tomado medidas en dichos municipios?