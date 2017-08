El último año de Santos

La deuda con el campo y el proyecto de la Ley de Tierras, las inconformidades de los sectores productivos y los gremios económicos, son temas que reclaman prioridad en el último año.

9 Ago 2017 - 3:01am

Se cumplieron el pasado 7 de Agosto, tres años del segundo mandato de Juan Manuel Santos como presidente de los colombianos. La fecha además de rememorar la Batalla de Boyacá y celebrar los 198 años del Ejército, demarca un conteo regresivo del que amerita realizar un balance en torno a lo que ha sido el gobierno Santos, pero también pensar en lo que le espera al país en este último año y de cara a la campaña presidencial que desde hace rato prendió motores.

La realidad indica hoy que siete años han bastado para que el país haya encontrado a pesar de los obstáculos, solución a uno de sus problemas graves como lo era la guerra con las Farc, pero que aún le falta superar las desigualdades en distintos frentes y garantizar al total de su población derechos básicos como la educación, la salud, la vivienda, el empleo, entre otros. Sobre todas las cosas a Colombia le falta aniquilar la corrupción, flagelo que desde hace mucho se encuentra instalado en casi todos los escenarios, sean públicos o privados, e incluso en las esferas de poder, pues la corrupción termina siendo gobierno y el gobierno termina siendo corrupción sin que aquello cambie.

En este último año de Santos en el poder, y aunque probablemente muchos digan que ya lo que se podía hacer se hizo, el Nobel de Paz deberá hacer valer tal dignidad para que el camino de reconciliación con el ELN, hasta el momento esquivo, pueda llegar a concretarse o al menos a enrumbarse antes de su partida, pero también para que quienes firmaron la paz con su gobierno, tengan todas las garantías para reintegrarse a la vida civil y no terminen siendo exterminados, tal y como ha venido ocurriendo con los líderes sociales. Con el pasar del tiempo, Santos será recordado por entregar un país sin Farc y por ello pasó a la historia, razón por la cual en el último año deberá esforzarse aún mucho más en aquellas otras áreas en donde su gobierno ha sido débil, no por lo que diga la historia y su imagen de favorabilidad de la que afirmó recientemente que es lo que menos le interesa, sino por los colombianos que hoy a pesar de lo avanzado reclaman oportunidades.

La deuda con el campo y el proyecto de la Ley de Tierras, las inconformidades de los sectores productivos y los gremios económicos, son temas que reclaman prioridad en el último año, al igual que superar los límites de pobreza, pues aún existen departamentos en donde el abandono estatal es enorme, y cuando llega el estado, lo hace para acabar con los pocos recursos.

Menos de un año queda para que Colombia elija a su próximo presidente, del que se esperaría no abandone lo avanzado, y encarne lo ajeno a lo que ya se ha visto en el país, incluyendo la corrupción. En un país de corruptos, el plus es ser honesto y no tener cola que le arrastre. ¿Habrá alguien así?