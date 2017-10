¿Es un delito ser maestro?

¿Volvimos a la época del sicariato a plena luz del día? ¿Será qué con el tema de la firma de la paz, tanto la Policía como el Ejército han descuidado sus tareas?

25 Oct 2017 - 3:01am

Liliana Astrid Ramírez, era el nombre de la profesora asesinada la semana pasada en zona rural de Coyaima, cuando se dirigía al colegio San Miguel, a donde impartía sus conocimientos como ingeniera de alimentos.

Su homicidio, vil y repudiable, aunque contado por las organizaciones sociales del país como parte del ataque sistemático en contra de los líderes sociales, no deja de ser un misterio para los residentes del sector, toda vez que la profesora Liliana no tenía ninguna amenaza y sus clases relacionadas con procesamiento de frutas, al parecer no tenían mayor relación con procesos de lucha social, más allá de integrar como docente el Sindicato de maestros del Tolima - Simatol.

Hoy muchos se preguntan cuáles pudieron haber sido los verdaderos motivos para que la profe Liliana, y que al momento de ser interceptada por los cobardes que acabaron con su vida, fue llamada con el nombre de Ema; pudiera terminar siendo objetivo militar. Quizás ese hecho, genere indicios de una posible confusión, pues Ema es justamente el nombre de una de sus colegas que la acompañaba en ese momento, pero que, según su propia versión, tampoco había tenido amenazas, ni se ha visto involucrada en ningún asunto de tinte político.

Sin embargo, un antecedente de amenaza de violencia, sí se había presentado recientemente en la Institución Educativa San Miguel, lugar de trabajo de la profesora Liliana, pues su exrector José Alberto Hernández, había renunciado el mes de abril por amenazas contra su vida. Por ello, es menester que las autoridades pertinentes, además de brindarle la protección necesaria a los miembros de dicho plantel educativo, investiguen a fondo las posibles causas y si el simple hecho de ser profesor en una zona apartada y por momentos desolada a merced de la delincuencia común hoy representa un peligro, pues según denuncias a nivel departamental 11 profesores han denunciado amenazas contra su integridad.

Mientras ello ocurría, en el Guamo también asesinaban a dos personas, en diferentes circunstancias y versiones poco claras. Un turista que venía de Bogotá, y un joven hincha del Deportes Tolima, y de quien se dice era expendedor de droga. Desde aquí además de rechazar y condenar con firmeza los homicidios, al igual que la ola de crímenes en contra de los líderes sociales, no nos queda más que preguntarle al Comandante de la Policía del Tolima: ¿Qué es lo que está pasando en esa zona del departamento? ¿Volvimos a la época del sicariato a plena luz del día? ¿Será qué con el tema de la firma de la paz, tanto la Policía como el Ejército han descuidado sus tareas?