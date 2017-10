El adefesio de Cataimita

Actualmente la ciudad sigue reclamando respuestas y desde luego que será el alcalde Jaramillo el encargado de entregarlas, más aún cuando el actual gerente del Ibal, José Alberto Girón, también ha sido crítico de dicha obra desde sus inicios.

Una falacia sería decir que algo en la administración del exalcalde Luis H. Rodríguez salió bien. Desafortunadamente y luego de más de dos años, el fantasma de la desidia y la ineficiencia administrativa vista en su gobierno, aún sigue acechando y cobrándole caro a los ibaguereños, el haber elegido a alguien a quien desde su primera campaña, evidenciaba desconocimiento de los temas públicos. No ha bastado el desfalco de los Juegos Nacionales, ni las muchas obras que se dejaron de hacer, pues con las que se hicieron a medias, tenemos para hablar de corrido y para terminar de indignarnos, por si alguno aún no ha despertado del letargo en el que pareció dejar a muchos, el tema de los fallidos escenarios deportivos.

Como lo ha venido denunciando desde hace un buen tiempo la veeduría Agua para Ibagué-Vapi, las obras de la línea de agua de Cataimita, y la cual estaba predestinada a surtir del preciado líquido a las viviendas de los Multifamiliares del Tejar, siguen teniendo serios inconvenientes y, según dicha veeduría, prácticamente para remediar el asunto habría que volverlas a hacer. Fisuras en las tuberías, fugas, además del mal estado de las vías y que han sido impactadas por los derrumbes, han dejado al descubierto la línea de conducción, y lo que es peor, sin poder funcionar. Racionamientos extremos en el Tejar y en Boquerón, han sido las consecuencias.

Lo grave del asunto, además de que la obra quedó mal hecha, es que la administración anterior no fue capaz de aplicar las pólizas de garantía, y ante los ojos del ex gerente del Ibal Carlos José Corral, los trabajos hechos cumplían a cabalidad con lo requerido. Hoy, aún con todos esos inconvenientes, el municipio aún le adeuda al contratista encargado, la suma de 198 millones de pesos, para completar la cuantiosa suma de 3.500 millones que costó la obra en su totalidad. No hay que olvidar, que fuera de lo mal que se hizo, la administración del señor Luis H, permitió la adjudicación a través de un contrato que tuvo un incremento en su valor inicial de más del 87%, incluso actuando en contravía del 50% que señala la ley.

