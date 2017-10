Un mal Concejo

¿Será que es mucho pedir mayor nivel de exigencia y criterio en los próximos integrantes de dicha corporación?

28 Oct 2017 - 3:01am

Decía el caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán que el pueblo es superior a sus dirigentes, y aquello relacionado con quienes han integrado recientemente e integran hoy el Concejo de Ibagué, pareciera caer como anillo al dedo, pues una buena lista de desaciertos pudiera hacerse al hablar de lo que ha sido la gestión de muchos allí.

En el periodo pasado, y el cual incluye a algunos repitentes que actualmente hacen parte de esa corporación, brillaron por su ausencia los debates serios en torno a muchas de las cosas que Luis H. Rodríguez hizo y deshizo. Lo más grave, y con relación al tema de los Juegos Nacionales, fueron los traslados presupuestales que se le permitieron al burgomaestre hacer al Imdri, lo cual terminó abriéndole el paso a los ladrones de cuello blanco, de esos que abundan por la Tercera, y que piden que se les llame doctor, mientras un humilde embolador simula sacar brillo a sus zapatos.

Para no ir muy lejos habría que referenciar la elección de Ramiro Sánchez como Contralor de Ibagué estando inhabilitado por haber ejercido como director de la Esap; así como también el haber elegido a Julián Prada como Personero de la capital del Tolima, habiendo celebrado contratos públicos tan solo seis meses antes de su elección. Aquello sin contar que esos mismos concejales estarían a punto de elegir como Personero al ex contralor departamental Efraín Hincapié, quien, hasta el momento, aunque no ha presentado ninguna inhabilidad más allá de su adocenada labor como jefe fiscal del Tolima, pareciera no reunir las calidades para tal dignidad.

El reciente episodio vivido con relación al Plan de Ordenamiento Territorial, y el control del uso del suelo, citado a debate de control político en el Concejo, pareció más una exposición de algunos estudiantes que llegaron a clase sin haber preparado la tarea en el caso de algunos miembros de la administración municipal; pero también bajo la lupa inquisidora de un grupo de profesores a los que poco pareció importarles llegar puntual, y en donde las exigencias y el criterio en las proposiciones y argumentos no fueron los más esperados ni por el director de Fenalco, Óscar Díaz, presente allí, ni por el representante de la Cámara de Comercio, ni por los ibaguereños.

Más allá de estar de acuerdo o no con la intención de regular el espacio público y cobrar una valorización que habría que mirar con detenimiento para no afectar a los pequeños empresarios y a los tenderos que ponen cuatro sillas en el andén de su negocio, el sinsabor que deja lo sucedido el pasado martes en el cabildo deja mucho que desear. Reuniones y más reuniones, y mesas de trabajo las cuales parecieran no llevar a nada, a menos de dos años de que se termine el gobierno. Hoy vale la pena preguntar ¿Cuál es el compromiso de los concejales con los temas de ciudad? ¿Será que es mucho pedir mayor nivel de exigencia y criterio en los próximos integrantes de dicha corporación?