Una más del Coronel Silva

1 Nov 2017 - 3:01am

Finalmente, el tema de los policías de tránsito que carecía Ibagué por falta de la firma de un convenio fue resuelto. A regañadientes y sin explicación lógica de la tardanza, la Secretaría de Tránsito informó en días pasados, que nuevamente la ciudad cuenta con los guardas que tienen la responsabilidad de imponer comparendos a los conductores infractores, y de tratar de despejar las insuficientes vías que tiene la ciudad, las cuales en horas “pico” principalmente al mediodía se convierten en todo un dolor de cabeza.

No obstante, y aunque el caos de la movilidad en Ibagué no se puede ni comparar con el desorden, el alto tráfico y los trancones monumentales de Bogotá y otras ciudades, aquello sí representa un reto y una tarea importante para la ciudad, que no supo hacerse en la administración anterior en cabeza de Martha Pilonieta, y parece que mucho menos ahora, bajo las órdenes del coronel retirado Hernán Silva. Hoy la ciudad sigue teniendo problemas de movilidad, desorden vehicular e invasión del espacio público, los cuales parecieran tener más que ver con la desidia y el desgreño administrativo a falta de estrategias y campañas, que con otro tipo de factores.

Como si eso fuera poco, la preocupación mayor relacionada con esta cartera viene con algunas irregularidades que se siguen presentando al interior de la misma, y que no se les ha puesto la atención debida, tales como los trámites por debajo de cuerda, y el sonado caso en donde por orden del secretario Silva, se le retiró un comparendo a uno de sus subalternos y amigos que manejaba en estado de ebriedad.

Justamente, esta semana, EL NUEVO DÍA, reveló un contrato a nombre de Jaime Hernando Loaiza Barragán, quien, para sorpresa nuestra, resultó ser hermano del conductor borracho beneficiado momentáneamente por el Coronel. Lo oscuro del asunto es que algunas personas que laboran en dicha Secretaría nos hicieron saber que jamás han visto al señor mencionado y a quien se contrató para trabajar en un proyecto denominado estacionamiento sobre la vía, labor por la que se le pagaba $2.800.000 mensuales.

Hoy, además de la tarea pendiente del secretario Silva, quien con esto demuestra no reunir las cualidades necesarias para el cargo, y mucho menos corresponderle al alcalde en el discurso de ética, eficiencia y transparencia, seguimos preguntando, si es posible, que el tema del tránsito en Ibagué tenga ley, pero no una ley que beneficie al amigo y perjudique al enemigo, como ha venido ocurriendo al saberse que se les pidió renuncia protocolaria a los obstáculos de Silva en la Secretaría, sino una ley que regule con rectitud y optimice los procesos, aprovechando lo positivo que resultó ser el cambio de instalaciones físicas, a unas muchas más grandes y cómodas, pero que desafortunadamente estarían convirtiéndose en un foco de deshonestidad.