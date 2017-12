Para Navidad

24 Dic 2017 - 3:01am

Más allá de los villancicos, las novenas de aguinaldos y todo el ambiente festivo que decora diciembre, la Navidad se convierte en la excusa perfecta para festejar la vida y celebrar que las cosas parecieran ser mejor en todo sentido. Cada 24 de diciembre el mundo hace honor al amor, a la amistad, a la fraternidad, a las buenas intenciones y a muchos otros sentimientos que en medio de las tristezas de siempre, retumban con fuerza para dar un nuevo soplo de vida y esperanza.

Hoy, mientras muchos pequeños esperan un regalo, ausente en muchas casas, otros tantos probablemente anhelan recuperarse de un cáncer o prolongar durante algunos días más su existencia en este plano terrenal. Adultos y viejos contagiados también por el espíritu de la época quizá con la esperanza de recordar los tiempos de la niñez; de la misma forma esperan que el Niño Dios o Papá Noel, puedan dejar las malas actitudes, los comportamientos indecorosos, o los sentimientos negativos como envidia, dolor, rencor, tristeza u odio que suelen acompañar a algunos en lo corrido del año. Por fortuna, la Navidad se presta para ello, para la reconciliación consigo mismo y con los demás, y para generar un cambio en la manera de concebir el mundo y de vivir la vida, tan maravillosa, pero tan incomprendida en muchas ocasiones.

Más allá de las cosas materiales, de los lujos y de los gastos innecesarios que suele traer diciembre, qué bonito sería que cada persona reflexionara sobre las cosas que no han marchado bien por causa de sentimientos negativos y malsanos. La reflexión de hoy, día en el que se celebra el nacimiento de Jesús, debería girar en torno a las buenas obras, a las palabras de aliento, a la ilusión de tener motivos para levantarse cada mañana, pero, sobre todo, a perdonar, palabra mágica que suele no estar incluida en el diccionario de muchos colombianos. No debería haber una fecha específica para evocar los sentimientos de alegría, tolerancia, y perdón, pero infortunadamente, así es.

Por ello, la invitación de este día es a que se lime asperezas, a que haya unión en medio de los conflictos, a que haya respeto hacia las diferencias, pero, sobre todo, a que podamos decir con certeza que hemos ayudado a que alguien más sonría por cuenta nuestra. Si usted, lector, tiene que ofrecer excusas a alguien a quien ha lastimado, o dejar atrás algún rencor o problema con alguien, hoy es ese día para hacerlo.

Desde luego que no podemos ignorar las peticiones bajo el arbolito, y entre las muchas cosas que esperaríamos los ibaguereños tendríamos que mencionar de nuevo los escenarios deportivos que nos quitó la corrupción, que, más que un regalo material para dentro de un año, se convierte en un regalo moral y ético que le adeudan a todos nuestros paisanos.

¡Feliz navidad a todos, les desea EL NUEVO DÍA, el Periódico de los Tolimenses!