Inocentadas

Feliz día de los inocentes, diría Andrés Felipe Arias, quien siempre ha insistido en ello, aunque todo pareciera decir lo contrario.

28 Dic 2017 - 3:01am

Hay tantas cosas en la vida de los colombianos que quisiéramos se remitieran exclusivamente a las chanzas que suelen hacerse un día como hoy. Por ejemplo, ojalá hubieran sido una inocentada la serie de asesinatos contra líderes sociales, excombatientes y víctimas del conflicto que han querido reintegrarse a la vida civil, y no un ataque sistemático en contra de esa paz y reconciliación que tanto anhelamos.

Hubiéramos sido felices creyendo que los problemas de desnutrición y hambre en la Guajira, fueran tan solo un mito que adornaba los regaños de una madre preocupada por su hijo que tiene todo a su alcance menos ganas de comer, y no la triste realidad de cientos de pequeños quienes se mueren de hambre olvidados por sus compatriotas y su propio gobierno.

Nos hubiéramos divertido mucho más, si los trinos desafortunados publicados en lo corrido del año por la congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, no hubieran sido una muestra de sus desaciertos, provocaciones y la evidente falta de conocimiento frente a temas básicos de la vida. Sin embargo, más que divertirnos, la preocupación bordea cuando vemos que la calidad de nuestros Representantes y Senadores hoy en día y de cara a las elecciones del próximo año, no es la esperada, tanto que llegar a ser congresista más que un honor resulta siendo un descrédito.

Ojalá que las prematuras y erróneas candidaturas de Timochenko, Iván Márquez y Jesús Santrich, también hicieran parte de una especie de broma de mal gusto, y no una realidad negociada en La Habana, a cambio de que sus hombres dejaran de dar bala, robar y traficar. No obstante, salgan elegidos por voto o no, aquellas curules ya fueron aseguradas desde hace tiempo, y ese sapo tendremos que tragárnoslo aunque sepa demasiado feo.

Pudiéramos decir los ibaguereños que nos hubiera encantado que el desfalco de los Juegos Nacionales y que nos dejó hasta sin los pocos escenarios deportivos con los que contábamos, fueran un mal sueño y un “pásela por inocente”, pero no fue así. La realidad hoy nos indica que nos quedamos sin canchas, sin la piscina y con la inmensa vergüenza de que se robaran 60 mil millones de pesos con la venia bendita del exalcalde Luis H. y el Concejo, que finalmente también pareciera ser una inocentada, cuando vemos que han elegido mal, y que por culpa suya la ciudad no tiene ni personero, ni contralor.

Digno de un 28 de diciembre, pudieran considerarse las peleas y los shows de algunos funcionarios de la Alcaldía, a causa de las reparaciones y obras que ha querido hacer la administración departamental en algunas comunas de Ibagué. Más que una broma de inocentes, quisiéramos que aquello sea uno de los deseos para el año nuevo. Que se pongan de acuerdo, que hagan y dejen hacer, pero sobre todo que piensen en los ibaguereños antes que en sus disputas.