Energía solar, el futuro hoy

30 Dic 2017 - 3:01am

Una de las preocupaciones de los estudiosos del medio ambiente, es justamente la contaminación a causa de la generación de energía eléctrica. Aunque se ha dicho que la misma no genera efectos nocivos, es normal que ahorrar energía o al menos no consumirla a toda máquina como suele pasar en las grandes industrias, puede generar algún beneficio, no solo ambiental, sino en términos financieros, pues el consumo de energía cada vez es más costoso.

A ello le ha apuntado Celsia, una de las empresas líderes en Colombia de las energías renovables, que puso sus ojos en el municipio del Espinal, famoso por las altas temperaturas, características del suroccidente de nuestro departamento. Con una inversión cercana a los 30 mil millones de pesos, dicha municipalidad tendrá la primera granja de energía solar, la cual será concebida pensando en el sector agroindustrial, reduciendo los costos de producción, siendo amigable con el medio ambiente, y generando además de ello energía para unas cinco mil viviendas alrededor.

Una de las ventajas además del gran potencial lumínico de la zona sur del Tolima, es que justamente allí cerca se encuentran dos grandes proyectos de generación de energía, como lo es la represa de Hidroprado y Cucuana. Como es sabido, el 24% de la población mundial se abastece gracias a las hidroeléctricas, y en este caso, la construcción de una granja que incluya nuevos métodos como los paneles solares, envía un gran mensaje, y desde luego, confirma que sí es posible generar otro tipo de energías que contribuyan a mitigar el cambio climático, y por supuesto, a ahorrar energía a fin de evitar racionamientos, entre otras cosas.

Si bien cada vez son más frecuentes los elementos de la llamada arquitectura verde, en Colombia, las grandes constructoras se han quedado rezagadas frente al tema ambiental. Al menos en Ibagué, a excepción de la intención de un hotel que utiliza energía solar para sus calentadores de agua, el tema ambiental no se concibe como importante, o al menos no está dentro de los intereses de las diferentes empresas y proyectos de vivienda, pero tampoco en las acciones de los diferentes planes de desarrollo, tanto a nivel municipal como departamental.

Hoy, desde aquí celebramos la iniciativa, tal y como valoramos los esfuerzos de Enertolima en la vereda Siberia parte baja del municipio de Melgar, y la vereda Palmillita en Venadillo, en donde con recursos propios, dicha empresa puso en funcionamiento un sistema de energía solar para los habitantes, de ambas localidades y quienes no contaban con dicho servicio. Aquello además de generar conciencia, un proyecto como el de la granja con energía solar, y como estos, contribuye a generar desarrollo a través de una idea innovadora, pero sobre todo, útil al medio ambiente, y se adelanta quizás a un futuro, en donde probablemente tengamos que recurrir a la bola de fuego en el cielo para calentarnos.