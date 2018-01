Personeros amenazados

Hoy con esos antecedentes y con los tres personeros asesinados en la historia de nuestro Departamento, cualquier eventualidad, panfleto, mensaje cifrado, o lo que sea que haya querido decir el concejal Villamil, debe ser motivo de preocupación, rechazo e investigación.

La labor de las personerías en el país está concebida para vigilar y ejercer control sobre la gestión de las alcaldías y los entes descentralizados. Infortunadamente este cargo al igual que el de las contralorías, en la mayoría de casos son ocupados por los políticos o amigos de los mismos, quienes son elegidos en asambleas y concejos, muchas veces sin tener los méritos suficientes.

No obstante y teniendo algo de suerte, su labor resulta siendo fundamental en torno a la defensa de los derechos humanos y el reclamo de la ciudadanía frente a los abusos y excesos cometidos en contra suya.

En Ibagué infortunadamente y debido a la incompetencia y descache del Concejo seguimos sin contar con un personero en propiedad, pues como es sabido y al momento de elegir, tal y como ocurriera también con el Contralor, se escogió una persona inhabilitada para dicho cargo, dejando la responsabilidad en manos de un personero encargado que, si bien ha tenido un papel discreto, su labor de encargo hace tiempo debió terminar.

A donde sí hay personeros en propiedad y en este momento se encuentran en peligro de muerte, es justamente en los municipios de Santa Isabel, Falan y San Antonio, quienes han venido denunciando una serie de amenazas en su contra, las cuales no han tenido la debida atención por parte de las autoridades. A diferencia de las ciudades, los municipios, y sobre todo los más apartados, como es el caso de San Antonio, la función de la personería es sumamente importante, pues es allí donde se cometen más irregularidades, abusos, entre otras cosas, que requieren toda atención y cuidado.

Una de las denuncias graves realizada en los últimos días, fue la que hiciera Rodolfo Andrés López, personero de Santa Isabel, quien señaló que a causa de sus indagaciones como funcionario público, dentro del cabildo municipal fue increpado por el concejal Juan Pablo Villamil del partido Conservador, quien lo invitó a “no meterse donde no le corresponde”, y de manera temeraria le recordó lo ocurrido con Alfonso González Amórtegui, personero de Venadillo, asesinado en 2002, aparentemente por grupos paramilitares. Si fue o no una amenaza por parte del cabildante, no lo sabremos, lo grave aquí es que dicho comentario no resulta nada sano, y alimenta la preocupación, pues se suma a las múltiples menciones e intimidaciones que le han llegado al Personero, así como han llegado también a sus colegas Adixon Lerma y Juan Carlos Arias, quienes han recibido mensajes, anónimos y hasta un novenario por parte de desconocidos a los que incomoda su labor.

Cabe recordar que hace escasos días, el personero de Puerto Rico, Caquetá, Freddy Chavarro, fue asesinado mientras celebraba la noche buena junto a su familia, y esta es la hora que no se sabe quiénes y por qué.