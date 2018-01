Buen balance, pero...

Una de las épocas más difíciles en cuanto a orden público es justamente la temporada de fin de año. Por estos días y cuando se están retomando las actividades oficiales, los balances del pasado mes de diciembre resultaron positivos en lo que tiene que ver con homicidios y muertes violentas en el país, pues aunque se presentaron algunos casos como es normal en Colombia, la disminución fue de un 71% mejorando la cifra histórica.

Según la Policía Nacional, de 77 asesinatos registrados hasta la noche del 31 de diciembre de 2016, pasamos a 22 en 2017, dejando para el recuerdo un número de 55 vidas “salvadas” o muertes que no ocurrieron, lo cual resulta bastante positivo, y más aún cuando aquello está estrictamente ligado a la aplicación del nuevo Código de Policía. Pese a las críticas de algunos sectores que encontraron en el nuevo manual de procedimiento una justificación de los abusos policiales, se podría decir que allí se está evidenciando su pertinencia, y más que ser una licencia para atropellar, se convierte en una gran herramienta para prevenir y sancionar las riñas, las discusiones vecinales y los problemas de violencia intrafamiliar.

Otro de los puntos a destacar y que también suele engrosar las listas de muertes a final de año, son los decesos por cuenta de accidentes de tránsito, provocados por conductores en estado de embriaguez. Según lo informado por la Policía Nacional, por cuarta vez consecutiva, al menos en la noche del 31 no se presentó ni una sola muerte por cuenta de los famosos borrachos, aunque aquello no quiera decir que los ebrios manejando no hayan aparecido por las carreteras colombianas.

En cuanto a Ibagué, a pesar de la celebración en el consejo de seguridad de ayer por el buen comportamiento ciudadano evidenciado en las admirables cifras de disminución de delitos de alto impacto en las fiestas de fin de año, no dejan de ser inquietantes los últimos violentos asesinatos que han generando temor y preocupación, especialmente en los habitantes de los barrios del sur de la capital tolimense. Dos jóvenes en el Ricaurte, uno en el Galán, uno en La Gaviota, y un adulto mayor en pleno centro de la ciudad, hacen parte de la negra lista, que arrancando 2018 genera un reto desde ya para las autoridades.

A excepción del adulto mayor, los demás homicidios corresponden a personas no mayores a los 25 años, razón por la cual, habría que apuntarle principalmente a ese tipo de población, quienes al parecer se siguen enfrentando a causa de controles territoriales de microtráfico, parches o grupos rivales, entre otro tipo de particularidades propias de la edad, que incluso también están tipificadas en el nuevo Código.

Habrá que esperar que la Policía en articulación con la administración municipal, y especialmente con los secretarios de Gobierno y Asuntos de la Juventud, curiosamente jóvenes en edad, se pongan de acuerdo para trabajar fuertemente este año con sus contemporáneos ibaguereños, quienes también encabezan las listas de suicidios en nuestra capital.