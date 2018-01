Las cinco cartas del 2018

14 Ene 2018 - 3:01am

no de los puntos negativos de 2017 fue justamente el difícil momento económico del país. Pese a que pudiera ser peor, y con eso nos referimos a Venezuela, en donde la inflación alcanzó un asombroso y preocupante 2616%, la situación en Colombia no ha sido la mejor, en parte gracias a las nefastas políticas económicas del Gobierno Santos. En el último tiempo el país no había estado tan mal como hoy, y los empresarios, grandes o pequeños habían sido castigados de la forma en la que el Gobierno de la “prosperidad” los ha mermado. La reforma tributaria, el aumento del IVA, entre otros impuestos, hicieron parte de los correazos. ¡Qué tal donde no se hubiera firmado sobre mármol que aquellos nunca subirían!

No obstante, año nuevo, expectativas nuevas, y de allí parecieran resultar las cinco apuestas de lo que queda de este Gobierno, y de los sectores gremiales que ven con optimismo el panorama para este año: turismo, industria, agrícola, construcción y vivienda. De esas cinco cartas, las cuales parecieran estar acordes con las posibilidades de los colombianos, bien pudieran explotarse unas más que otras, aprovechando su auge y buen momento, y las necesidades apremiantes en las que se convierten otras de ellas.

Lo primero que habría que decir es que tanto el agro como la vivienda, se constituyen en dos pilares fundamentales de cualquier sociedad, razón por la cual jamás habría que dejarle de apostar a ello. Sin campo no hay ciudad, y cuando hablamos del agro es importante entender que nuestro país, y especialmente nuestro Departamento, es de vocación agrícola, en donde ha faltado fortalecer mucho más el sector campesino.

En lo concerniente a la vivienda, el sector va necesariamente ligado a la construcción, y en ese sentido los ibaguereños hemos venido creciendo a diferencia de lo que pasa a nivel general en el país. Según Fedelonjas, los arriendos para este año tendrán un incremento por encima del 4% y aquello en buena medida ha ido forzando a que el colombiano promedio que aún no cuenta con vivienda propia, de un salto, se endeude y compre una. Al mismo tiempo, cada vez es más difícil vivir de la renta, porque muchas son las facilidades para comprar casa, y pese a ello, aun se ven bastantes edificios nuevos vacíos durante largas jornadas. El tiempo para arrendar un predio hoy supera los seis meses.

Frente a la industria, es claro que el país debe seguir avanzando, y más que el país, la mirada debe ser en nuestra viga propia, esperando que para este año y para los venideros, más y más sean las factorías que abran sus puertas en Ibagué, que traigan desarrollo, innovación, y sobre todo el empleo que tanta falta nos hace.

Aquí nos hemos quedado cortos incluso con las cosas que aparentemente ya tenemos, como lo son las riquezas naturales, el montón de singulares experiencias, entre otras cosas, que pudieran incrementar el turismo, y fomentar y potencializar lo nuestro, que finalmente resulta siendo otra de las apuestas que no hemos dimensionado, aunque siempre la hayamos tenido en frente.