‘Ladronera’ en Ibagué

17 Ene 2018 - 3:01am

Aunque el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y el mismo alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, insistan en que Ibagué es una de las ciudades más seguras de Colombia, desde hace un buen tiempo, los amigos de lo ajeno se han tomado las calles de la musical para hacer de las suyas sin que nadie se los impida.

Pese a que reconocemos desde aquí la baja en las cifras de los delitos de alto impacto como homicidios y muertes violentas en los últimos meses, también es necesario enfatizar en el robo, y no solo en aquellos escandalosos, espectaculares y millonarios como los ocurridos el año pasado en entidades bancarias, sino en los raponazos, atracos y demás, ocurridos a diario en las calles de la capital tolimense. Muchas veces ni siquiera los medios de comunicación y la Policía se dan por enterado de los mismos, y eso es algo a lo que hay que ponerle freno y control para que el simple cosquilleo no se convierta en un suceso mucho más grave que lamentar.

La semana anterior, tres conductores de servicio público de la llamada ola naranja, fueron víctimas de atracos en los sectores de Nueva Castilla y El Topacio, al parecer por la misma banda de pillos quienes armados con pistolas, intimidaron a los conductores y pasajeros que iban en ese momento. Así mismo, en plena carrera Quinta con calle 37, el recién llegado jugador Rafael Robayo, y quien integrará la plantilla del Deportes Tolima para 2018, fue despojado de sus pertenencias, avaluadas en 20 millones de pesos, y aunque el asunto a diferencia de los atracos en las busetas no fue algo fortuito, sino un aparente descuido del futbolista, aquello constituye un hecho de inseguridad, así como también los robos de celulares en la Tercera, y la presencia de delincuentes en predios como El Vergel y Calambeo, a donde en días pasados, asesinaron vilmente a Fernando Barrero, un vigilante que residía por el sector.

Si bien es importante elevar un llamado de atención a las autoridades, a fin de que sin titubeos tomen cartas en el asunto, también es necesario pedirle encarecidamente a la ciudadanía, que, a falta de estrategias de seguridad, y de mayor presencia policial, teniendo en cuenta que no se puede poner un policía en cada esquina, a que literalmente no de papaya. Generalmente los ibaguereños ya saben que como en todo lugar, hay unos más peligrosos que otros, por ende, transitar con precaución, no caminar solo, no hablar por celular en la calle, entre otro tipo de medidas personales, bien pueden evitar un robo.

Policías de civil en una que otra ruta, especialmente las de los barrios en donde estarían operando los delincuentes, retenes y operativos sorpresa, entre otro tipo de actividades, han funcionado cuando se han puesto en marcha. No subestimemos al ladronzuelo, pero sobre todo no demos papaya.