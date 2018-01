¿Pico y placa para motos?

En gran parte de los municipios del Tolima, es frecuente que quienes conducen moto, incumplan todas las reglas de tránsito como por ejemplo no tener la edad suficiente para conducir, no llevar casco y maniobrar a altas velocidades, sin que nada, ni nadie les diga nada.

19 Ene 2018 - 3:01am

Según datos de la Secretaría de Tránsito de Ibagué, a la fecha hay 108 mil 700 motocicletas en la capital del Tolima. De esa cifra, se estima que un 80% del total del parque automotor de la ciudad corresponde a las mismas, quienes hoy cuentan con un único control esporádico, el cual es la restricción de parrillero, por esta razón, el no pago de peaje, bajo consumo de combustible y obviamente el costo y las facilidades de adquisición, es lo que aumenta cada vez más y más, el uso de la motocicleta.

Las cifras de accidentabilidad en nuestro Departamento, y especialmente en la capital, relacionadas con motocicletas, encarnan la mayoría de sucesos lamentables, y más que aliviar un trancón (aunque también ayudaría un poco a reducir el caos vehicular), la intención de poner la medida de pico y placa, anunciada recientemente por el alcalde Jaramillo, busca justamente reducir el alto índice de accidentes protagonizados por motos.

En Ibagué, se están haciendo últimamente controles, no solo por seguridad, sino para que no ocurra lo mismo.

Si bien la medida de pico y placa anunciada aún no es oficial, y está a la espera de su socialización y estudios técnicos, hay que reconocer que esa inmensa mayoría de ibaguereños que se movilizan en moto, se verían afectados en sus labores diarias. No obstante, y tal y como ocurre con los vehículos incluidos los de servicio público, como taxis, busetas, entre otros, en caso de confirmarse la medida, aparte del compromiso de cada conductor, deberán tener prelación aquellos motociclistas quienes estrictamente requieran de su vehículo para trabajos como mensajería, domicilios, entre otras tareas exclusivas de una moto. Un permiso especial para aquellos no sería una ocurrencia.

Ciudades como Cartagena, Medellín, Villavicencio y Cúcuta, le han abierto las puertas al pico y placa para motos, y ha funcionado en parte gracias al compromiso de quienes entienden que no solo los vehículos contribuyen a la contaminación, sino también las motos, además de llenar las calles, muchas veces con maniobras temerarias. Por ahora el debate está abierto y la lógica de las cosas diría que antes que reglamentar la medida, habría que evaluar el pico y placa todo el día para los vehículos particulares, para descongestionar las calles al mediodía cuando por dos horas históricamente se paraliza la ciudad, pero mayor movilización y desplazamientos se realizan.