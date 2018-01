El silencio de Claudia Morales

23 Ene 2018 - 3:01am

Toda una revolución mediática vivió el país el pasado fin de semana a raíz de una columna publicada por El Espectador, y en donde Claudia Morales, periodista oriunda del Eje Cafetero, revelara haber sido víctima de violencia sexual tiempo atrás. El hecho además de generar repudio en la opinión pública ha suscitado algunas inquietudes respecto a los temas de violencia femenina en Colombia, y nuevamente ha generado el debate sobre la forma en que dichos casos son tratados, en la mayoría de veces con total impunidad. Por un lado, si bien la columna apeló a la solidaridad femenina generada a partir de unos hechos de violencia cometidos por el bloguero Gustavo Rugeles en contra de su novia, lo dicho por Morales despertó la solidaridad de muchos personajes de la vida pública nacional, pues reveló que uno de los jefes que ha tenido a lo largo de su carrera, a quien simplemente denominó “él”, la agredió sexualmente en el cuarto de un hotel, al parecer sin que ella pudiera hacer algo. Aunque la periodista, que ha hecho parte del equipo de trabajo de Caracol Radio, la W, El Espectador, CM&, y fungiera como jefe de prensa del expresidente Álvaro Uribe en el año 2002, no quiso ir más allá, ni revelar datos concretos, como fecha del suceso, y mucho menos el nombre de su agresor, sí manifestó los motivos para guardar silencio durante varios años, entre los que se encuentran que dicho personaje es y ha sido una persona poderosa e influyente el país, y aquello hace incluso que actualmente siga ocultando su identidad. No pretenderíamos de ninguna manera juzgar o revictimizar a Claudia, reprochándole los motivos por los cuales decidió guardar silencio, pues aquello representa algo personal, íntimo y subjetivo. Sin embargo, es necesario manifestar que frente a un hecho tan grave como la violación descrita, sí representa algo que hay que denunciar y manifestar con toda firmeza. Parte de lo dicho por la columnista y sus motivos para callar, confirman que, en Colombia, las mujeres, violentadas, agredidas por sus parejas y exparejas, y abusadas por jefes maltratadores, no tienen ninguna garantía de denunciar sin estar en peligro, y sin que aquello, valga la redundancia, garantice que su agresor va a ser castigado. Ni siquiera el hecho de ser una figura pública como Claudia, como Yolanda Ruiz, como Mabel Lara, o como Yineth Bedoya, y quienes han vivido en carne propia temas de abuso y maltrato, garantiza que no va a haber impunidad. No es hora de callar, ya sea por temor, o por pena, y ese debe ser el mensaje de fondo, no solo para que el psicópata violador sea expuesto y reprendido, sino para que, a ninguna otra mujer, independientemente de si es periodista famosa o no, le ocurra lo mismo.