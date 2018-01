Los queridos chamos

A diferencia de Chávez, Pérez no mató a nadie, y fue brutalmente asesinado a manos de oficiales de la guardia venezolana, y enterrado sin siquiera realizar un gesto humanitario entregando los restos a su familia.

25 Ene 2018 - 3:01am

Hace tiempo la situación en Venezuela es sumamente compleja. No hay comida, no hay medicinas, y el orden público se ha reducido a múltiples protestas en las calles, reprimidas con violencia bajo directrices del gobierno Maduro. Ni hablar del sistema político coartado por el oficialismo a través de una asamblea constituyente ilegítima e inconstitucional, que hoy decide por todo un país, que votó en contra del gobierno chavista en las elecciones del 6 de diciembre de 2015.

El asesinato de Óscar Pérez, y quien se había revelado contra el gobierno, desafiando a través de videos e incluso disparando desde un helicóptero contra un edificio del estado; dejó ver la parte más inhumana del gobierno que hoy rige el hermano país, pues Pérez, aunque hubiera sido considerado un “terrorista” en cualquier lugar del mundo por dicho suceso, grabó antes de su asesinato, que tenía toda la voluntad de entregarse a las autoridades, y rendirse, tal y como en su momento hiciera el sublevado comandante Hugo Chávez, cuando quiso tomarse el poder mediante las armas.

A diferencia de Chávez, Pérez no mató a nadie, y fue brutalmente asesinado a manos de oficiales de la guardia venezolana, y enterrado sin siquiera realizar un gesto humanitario entregando los restos a su familia.

Todo ello y más, ha generado que miles de venezolanos decidan dejarlo todo para emigrar a otros países, pues como han manifestado algunos, en Venezuela ya no se vive, sino se sobrevive. Por su cercanía Colombia se ha convertido en la primera opción para ello, y tal y como registró EL NUEVO DÍA en la última semana; en los dos años de crisis han llegado más de 600 mil venezolanos, cifras que dictan que con ellos se podría ocupar toda una ciudad del tamaño de Villavicencio.

No obstante, y aunque dicho número pudiera bajar teniendo en cuenta que no todos quienes ingresan a Colombia lo hacen para quedarse, cada vez son más los ciudadanos de ese país que llegan con la ilusión de una mejor vida, y aquí hemos sido solidarios con ellos, pese a que tampoco tengamos mucho, y carguemos con nuestras propias necesidades. Ventas de arepas, restaurantes, productos puerta a puerta, e incluso quienes han contado con suerte han encontrado lugares de trabajo de acuerdo con los estudios y profesiones, engrosando así, ese número en el cual Ibagué no ha sido ajeno.

No se sabe cuándo la situación mejore, pero mientras ello ocurre, Colombia muy seguramente seguirá demostrando su solidaridad, evidenciada recientemente por medio de un video publicado por el cantante Miguel Bosé, en el que un venezolano ingresa a nuestro país en búsqueda de alimentos y en medio del llanto agradece bastante efusivo a los militares de la frontera por recibirlos con amabilidad y unas palabras de aliento.

Ojalá que podamos seguir haciéndolo sin que aquello afecte y nos desvíe de nuestras propias penumbras.

Ñapa: siguen atracando e intimidando a los conductores de buseta en Ibagué. ¿Estamos esperando una tragedia para hacer algo por ellos? ¿Qué dice el coronel Morales? ¿Marco Emilio Jr.?