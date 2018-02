¿Qué pasa con la seguridad?

Por estos días, la situación del país en términos de orden público pareciera recordarnos los viejos tiempos a los que no quisiéramos volver. Bombas, asesinatos, atracos a plena luz del día, violaciones, entre otras cosas, llenan de incertidumbre a los colombianos, y los tolimenses no hemos sido ajenos a eso.

2 Feb 2018 - 3:25am

La delincuencia pareciera estar atacando con firmeza, ante la aparente pasividad de nuestra Fuerza Pública, y urge que el Gobierno nacional tome medidas, pues ante los últimos acontecimientos, han brillado por su ausencia, las actuaciones del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

A los atracos realizados en Ibagué, el último el cual incluyó un falso retén en donde ladrones usaban prendas de la Policía, y otros conocidos y expuestos gracias a los videos de las cámaras de seguridad ubicadas en nuestra capital, las cuales parecieran estar cumpliendo a cabalidad con su función, se suma un asesinato múltiple cometido en la vía que conduce del corregimiento de Playarrica a Rovira, en donde fue ultimado el conductor de un camión de cerveza, y tiempo después, dos personas más que se movilizaban en una motocicleta justo en ese momento, y quienes habrían reconocido a los asaltantes.

Quizás con mayor suerte con la que corrieron las tres personas asesinadas en Rovira, pero con la desgracia de haber sido amedrentados y ultrajados, la semana anterior, un grupo de más de 45 personas fue interceptado por delincuentes a las afueras del municipio de Chaparral, específicamente en el sector de Los Mangos, y fueron despojados de todas sus pertenencias. Dos hombres armados en motocicleta atravesaron un bus que anteriormente habían asaltado, para tender una trampa a los transeúntes, quienes no tuvieron más remedio que entregar todas sus pertenencias a fin de no poner en riesgo su vida.

Aun así, algunos vehículos no se detuvieron y recibieron impactos de bala, según lo relatado por testigos. Como si ello fuera poco, en Cunday, una pequeña de tan solo tres años de edad, fue herida en su rostro, en medio de un atraco a sus padres, y por fortuna el hecho no terminó con un desenlace fatal.

Hoy, con toda la voluntad de ser optimistas y rescatar lo positivo que ha sido para el país el desarme de la guerrilla de las Farc, es sumamente necesario que la Fuerza Pública no se descuide, que no se relaje ni se duerma en los laureles. Tal y como afirmábamos el pasado miércoles en este mismo espacio, mientras el Eln siga cometiendo actos de violencia habrá que enfrentarlos con fortaleza y decisión, pero no son ellos los únicos responsables de lo que ocurre en el país. La delincuencia común está fortalecida, quizás en parte gracias a la desmovilización de muchos, que, si bien desertaron del monte, no abandonaron el crimen, y son ellos el nuevo blanco u objetivo a fin de mantener la estabilidad y seguridad de todos y cada uno de los colombianos.

Coronel Esguerra, Coronel Morales, señores secretarios, Orozco e Hincapié, la seguridad es vital, y estamos seguros que ustedes bien lo saben. ¡Los buenos somos más!