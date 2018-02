Narcojet en las narices

Este era el segundo viaje “coronado” por el grupo de extranjeros, entre los que se encontraba un inglés, un español y un italiano, quienes se hospedaron en el lujoso Marriot de Bogotá, haciéndose pasar por altos ejecutivos, mientras sacaban la droga.

En los tiempos de operación del Cartel de Medellín, Pablo Escobar logró amasar una inmensa fortuna. Miles de kilos de cocaína fueron enviados principalmente a Estados Unidos, y aunque aquella época era distinta a la que hoy vivimos, ya se contaba con todo tipo de herramientas y mecanismos con el fin de detectar cualquier paquete sospechoso o que tuviera que ver con droga. Aún así, Escobar, y sus aliados Rodríguez Gacha, los hermanos Ochoa, entre otros narcos, se ingeniaron todo tipo de artimañas para entrar a diferentes zonas con aviones propios, sin que los detectaran, pues policías y autoridades aeroportuarias, estaban compradas o amenazadas por el hombre más buscado del mundo en esos días, y los viajes eran más que sencillos. Plata o plomo era la consigna.

La semana anterior, un episodio insólito y que pareciera recordarnos las épocas de Escobar, tuvo lugar en el país, luego de que un avión tipo Jet, saliera desde el Aeropuerto El Dorado con rumbo a Inglaterra, y en donde la Policía de ese país encontró 37 paquetes de coca, avaluados en 200 mil millones de pesos colombianos. La polémica se centra en un sinfín de inquietudes que hoy requieren de toda explicación, pues resulta difícil de creer que, en el principal aeropuerto del país, haya salido un avión cargado de coca, y nadie se haya dado cuenta.

Uno de los puntos a investigar, es porqué justamente los pasajeros de dicho avión, y quienes no son colombianos, solamente pasaron por el filtro de inmigración, y no por la Policía de Antinarcóticos, como sería lo normal, pero lo más grave, es la presunta participación de un falso policía quien con una chaqueta de la fuerza pública y un perro de raza distinta a los siempre utilizados, supuestamente requirió el avión para revisarlo y dar el OK antes de que despegara, facilitando la pesquisa de las maletas “enpaneladas”.

Además del personal de vuelos internacionales de El Dorado, deberán responder la empresa Charter de Colombia, y la firma Tyrolean Jet Service, sobre el origen de la media tonelada de coca, así como también de los pasajeros, todos de profesiones diferentes, entre las que se encuentran cocineros y albañiles, así como la procedencia de dicho avión. Es claro que la actuación irregular se presentó en Colombia, y la Aeronáutica Civil, también tendría que aclarar el asunto, así como también, explicar por qué y a raíz de la polémica, se conoció que los aviones privados, y charters, aparentemente no tienen los estrictos controles que tienen los aviones comerciales.

