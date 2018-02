¡Reconciliémonos!

Reconciliémonos, pongamos la otra mejilla si es preciso, perdonemos, pero sobre todo reflexionemos y pongámonos en los zapatos del otro, quizás así podamos construir de a poco un país mejor.

24 Feb 2018 - 3:01am

Darío de Jesús Monsalve es el arzobispo de Cali, y además de su función social en la capital del Valle, ha sido célebre por algunas declaraciones en el ejercicio de su labor ministerial, quizás más espontáneas y controvertidas de lo que los católicos tradicionales esperarían de un sacerdote. Sin embargo, y en tiempos de cuaresma, y en donde es claro que en el mundo cada vez son más ausentes los valores y principios morales y los llamados a la reconciliación, aquello resulta siendo necesario, y mucho más de parte de un líder espiritual que representa las creencias cristianas.

Al igual que en ocasiones anteriores, las críticas a Monsalve vinieron justamente de los sectores políticos, especialmente de miembros del partido Centro Democrático, quienes le cayeron sin compasión por haber recibido en su casa al exlíder guerrillero Rodrigo Londoño. “Comunista”, “mamerto”, entre muchos otros apelativos que no valen la pena reproducir aquí, fueron utilizados también en redes sociales, con el fin de desestimar la labor del arzobispo, y a quien incluso el exministro uribista Fernando Londoño, calumnió en su programa de radio, afirmando que Monsalve estaba invitando a la gente a votar por las Farc en las próximas elecciones, versión que fue desvirtuada por varios asistentes a la reunión citada por Londoño.

Además del exministro y exasesor presidencial de Palacio en los tiempos de Uribe, y quien por cierto aun no le ha respondido al país por la compra fraudulenta de acciones de Invercolsa, personajes como Carlos Holmes Trujillo y las senadoras Thania Vega y Susana Correa, también del Centro Democrático, han enfilado baterías anteriormente contra Monsalve, por cuenta de sus constantes llamamientos a la reconciliación, al perdón y a la paz de Colombia, sobre todo en los tiempos del recordado plebiscito. No obstante, aquello no cayó bien en su momento, y ahora sigue generando molestia, tal y como la generó (aunque en menor proporción) los llamados del Papa Francisco en su venida a Colombia.

Hay que evitar la cizaña dijo el Sumo Pontífice en territorio colombiano y ese, al igual que lo expresado por Monsalve, quien recibió a Timochenko, porque un representante de Dios en la tierra sencillamente no puede negarse a ningún ciudadano que desee buscar comunión con él, debería ser el mensaje de fondo en un país que vive lleno de odio y resentimiento, y que aun con la firma de los acuerdos de paz, y con el cambio de actitud por parte de los exguerrilleros que entregaron armas, una inmensa mayoría de colombianos no ha sido capaz de pasar la página, y eso se evidencia en actos como los insultos en redes sociales, las polarizaciones, los abucheos, las piedras, los tomates, y muchas otras acciones no solo con miembros de las Farc, sino con todo tipo de candidatos.