¡Vamos tolimitas!

No es para menos, además de lo interesante y admirable un juego de contacto, con mujeres aguerridas y talentosas con la pelota, el mensaje de equidad que se da desde el deporte es bastante interesante.

3 Mar 2018 - 3:01am

El anhelo de cientos de jovencitas amantes del deporte rey en Colombia se hizo finalmente realidad. Hoy, luego de varios intentos de contar con un torneo en donde las mujeres pudieran demostrar sus capacidades en el fútbol, por fin nuestro país tiene una liga profesional para ellas y aunque de manera tardía en comparación con países como Estados Unidos o Argentina, las chicas súper poderosas, como han sido llamadas las integrantes de la Selección Colombia, y que pese a no tener liga, siempre compiten en certámenes internacionales, podrán mostrar sus capacidades a diario, en donde muy seguramente germinarán otros talentos.

No obstante, y como todo hay que decirlo, la naciente liga femenina de fútbol y la cual lleva tres fechas jugadas con atajadas, goles y muchas emociones, nació principalmente por cuenta de un mandato de la Conmebol, órgano rector del fútbol en Sudamérica, y que con el ánimo de que ningún equipo masculino se quedara sin representación femenina, obligó a aquellos clubes que aún no contaban con participación de mujeres en sus equipos, para que organizaran uno que pudieran representarlos, entre ellos, el Deportes Tolima, de quien su presidente y máximo accionista Gabriel Camargo, aunque aceptó a regañadientes su conformación, ha dejado claro que lo hace por obligación, ya que aquello no es rentable, y en lugar de dejar dividendos, le genera pérdidas.

Con las dificultades que eso representa, además de los niveles de machismo que aún existen en el país, el Deportes Tolima, al igual que otros clubes de la capital del país, Medellín y Cali, y quienes nos llevan algo de ventaja frente a ello, inició trabajos de la mano del profesor Jhon Agudelo, viejo conocido de varias chicas que desde hace tiempo juegan en algunos clubes de la ciudad, y la acogida aunque no ha sido la esperada, sí ha contado con el acompañamiento de los más fieles, quienes encuentran en el juego de las chicas tolimenses, un gran espectáculo. No es para menos, además de lo interesante y admirable un juego de contacto, con mujeres aguerridas y talentosas con la pelota, el mensaje de equidad que se da desde el deporte es bastante interesante.

Hoy, además de destacar y celebrar que el equipo pijao cuente con un plantel femenino, queremos invitar a todos los tolimenses, para que nos apropiemos del Murillo Toro, y así como de a poco y gracias a los abonos hemos acompañado al vinotinto y oro, acompañemos también a Paula, a Natalia, a Saray, a Carolina, a Xiomara, a Mery, a Kiara, a Lina, a Wanda, a Julieth, a Sandy, a Yuliana, y a sus demás compañeras.

Esperamos que poco a poco y a medida que se vaya estabilizando el equipo en términos logísticos, se le dé la misma importancia que al plantel masculino.

El Deportes Tolima sigue careciendo de ideas y estrategias de marketing y, en el caso del equipo de las chicas, no ha sido la excepción.