Pida el tarjetón de las consultas

No olvide lector, si usted desea participar en alguna de las dos consultas, deberá pedir el tarjetón, a la hora de votar por Cámara y Senado. ¡Vote, a conciencia pero vote!

9 Mar 2018 - 3:01am

En dos días el país también votará para elegir candidato presidencial en dos consultas. Por un lado, los precandidatos de derecha Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez e Iván Duque; y por el otro, la consulta conformada por los de izquierda Gustavo Petro y Carlos Caicedo.

La presente campaña, a diferencia de tiempos anteriores, se ha caracterizado por el desapego de los candidatos a los partidos oficiales, y aquello generó que la gran mayoría buscaran avalar sus candidaturas a través de la recolección de firmas, dándole cabida a las alianzas con el fin de obtener mejores resultados. La crisis de los partidos políticos también hizo lo suyo en el debate electoral, teniendo en cuenta, los escándalos surgidos en Cambio Radical y el Partido de la U, y el desgaste de los tradicionales Conservadores y Liberales, y aquello hizo que ninguno de esos movimientos, tuviera un candidato propio de cara a las elecciones, a excepción de los rojos.

Sin embargo, y aunque ninguno de los partidos mencionados esté presente en el tarjetón, el próximo domingo, no solo con los resultados de las consultas, sino con la conformación del nuevo Congreso, sin duda habrá mayor claridad frente a lo que serán las elecciones de mayo, pues la actual campaña se ha caracterizado por los agravios más que por las ideas, dejando de lado las propuestas, y generando incluso mayores simpatías en quienes se aíslan de las agresiones.

El caso de la consulta de izquierda pareciera estar clara, pues si hay un candidato que viene siendo protagonista, es Gustavo Petro, quien pareciera no tener ningún problema para ganarle al casi anónimo exalcalde de Santa Marta. Petro, quien buscó hasta el cansancio una alianza con la Coalición Colombia, primeros en agruparse en torno a un solo nombre, no fue recibido por cuenta de sus ideas radicales de izquierda no muy afines a Sergio Fajardo, y decidió medir su nombre en una pelea de “tigre con burro amarrado”. Si hay alguien que se beneficie con dicha consulta, además de los dineros que le ingresan a su campaña, es justamente Petro, pues allí sin arriesgar mucho medirá su caudal electoral antes de una primera vuelta.

Por su parte, la consulta derechista, y la cual incluye a Iván Duque, el candidato de Uribe, estará más reñida, encontrándose de frente con una mujer como Marta Lucía, con experiencia, mesurada, y que podría representar la derecha que no comulga de lleno con un deslucido Álvaro Uribe, quien quiere gobernar nuevamente a través de uno de sus pupilos, ni con un ortodoxo radical como Alejandro Ordóñez, quien tiene claro que lo suyo es apelar a los radicalismos, muy al estilo Trump. Probablemente podamos tener luego de mucho, a una firme candidata femenina.

