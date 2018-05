Hidroituango, con el agua al cuello

En cifras, unas 300 mil personas de 12 municipios están en riesgo y la inversión de 11.4 billones podría verse reducida a nada, por cuenta de una “tragedia natural” para algunos y una seguidilla de errores y negligencias para otros.

22 Mayo 2018 - 3:01am

Nuevamente se encendieron las alarmas en lo que sería considerado como el proyecto hidroeléctrico más importante en Colombia: Hidroituango. Luego de casi un mes de emergencia, y en donde los municipios de Valdivia, Tarazá y Cáceres han sufrido principalmente las afectaciones por cuenta de las inundaciones y el desborde del río Cauca que amenaza con dañar la presa, dichas localidades tuvieron que empezar a ser evacuadas desde ayer y permanece el riesgo constante de que la creciente súbita afecte nuevamente esas poblaciones.

Hoy, y aunque se han venido adelantando trabajos con el fin de terminar rápidamente las obras de la represa, y así evitar su colapso, las labores están encaminadas a sacar el agua que ha ingresado por los túneles, deteriorando herramientas y todo tipo de aparatos allí encontrados. Como es de esperarse, el proyecto importante para la generación de energía, no solo en Colombia, sino para países vecinos, preocupa sobre todo en términos económicos, pero más que ello, lo más importante es salvaguardar la vida de quienes se encuentran allí cerca.

Unas 40 mil personas han empezado a emigrar a diferentes lugares, entre ellos albergues en municipios cercanos, pero aquello no significa que estén completamente a salvo, ni que ese proceso sea fácil. Además de dejar pertenencias y casas, y perder algunos de sus bienes más preciados, el ambicioso proyecto colinda con 17 municipios, tales como Caucasia, Nechí, entre otros, incluso de otros tres departamentos; y, de no superarse la crisis, las consecuencias serían lamentables y comparable con lo ocurrido en Armero. Aun así, quienes pasan las mayores angustias, además de tener la responsabilidad de que la presa no termine sepultando la zona, son justamente los trabajadores de EPM, quienes serían los primeros en quedar bajo los escombros ante una inminente avalancha.

En cifras, unas 300 mil personas de 12 municipios están en riesgo y la inversión de 11.4 billones podría verse reducida a nada, por cuenta de una “tragedia natural” para algunos y una seguidilla de errores y negligencias para otros. Aunque es claro que lo fundamental resulta aunar esfuerzos para evitar el colapso de la misma, sí es necesario que luego de solventar las angustias, se empiece a establecer responsabilidades sobre lo ocurrido, en lo que sería presentado este año como una joya de la ingeniería colombiana.

Existen algunas denuncias sobre posibles amaños de corrupción en requisitos contractuales, entre los que se destaca la presencia de Odebrecht. Igualmente, daños ambientales en la zona, y lo que es más grave, los cuatro asesinatos de líderes del movimiento Peces Verdes, y que se habían opuesto al proyecto por razones ecologistas.

Sea este el momento o no, esa serie de cuestionamientos y elementos por allá escondidos bajo el agua de lo ocurrido, deberán empezar a salir a flote, una vez el Gobierno nacional, quien está en la obligación de velar por lo ocurrido, establezca que el peligro y la zozobra han pasado. Por ahora, basta con ser solidarios y hacer votos para que lo que se está haciendo tenga efecto positivo.