Una farsa en Venezuela

En Colombia, ni siquiera Gustavo Petro, reconoce ya a Maduro como un interlocutor válido, y ad portas de una elección presidencial, hay que recordar que quienes se encuentran en contienda, coinciden en que lo de Venezuela se convirtió en una dictadura, y en un hueso difícil de roer.

23 Mayo 2018 - 3:01am

Como era de esperarse, Nicolás Maduro fue reelegido Presidente de Venezuela. La jornada electoral del pasado domingo, estuvo marcada por el alto abstencionismo que alcanzó un 82%, y confirmó que ese país en su mayoría, rechaza y desaprueba un gobierno que ha hecho pedazos la democracia, y la constitución auspiciada por el mismo Hugo Chávez en 1999.

Con tan solo seis millones de votos, que representan un 29% del total de población electoral, Maduro se atornilló en la silla presidencial hasta el 2025 (si es que antes nada ocurre para que salga del poder) y celebró su triunfo tal y como si su gobierno no estuviera llevando a Venezuela a la peor crisis de su existencia, por cuenta de los problemas económicos, políticos, sociales, y a las puñaladas al orden constitucional, promovidas en su mandato.

El pasado lunes, 14 países americanos, entre los que se encuentra Colombia, declararon no reconocer los resultados de dicha elección, por no cumplir con los estándares internacionales de libertad, transparencia, y democracia. El llamado Grupo de Lima y que está conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, entre otros, anunció llamar a consultas a sus embajadores en Caracas, como forma de protesta por la polémica jornada de elección. No es para menos, pues el Consejo Nacional Electoral venezolano es controlado por el chavismo, al igual que la Asamblea Constituyente que disolvió la legítima Asamblea Nacional, lo cual de entrada deja sin mérito y credibilidad dichas elecciones.

A ello habría que sumar las jornadas de represión, los muertos, el hambre, los miles de exiliados, que han emigrado del país hermano por razones humanitarias, y las críticas y protestas de organismos internacionales como la ONU y la OEA. Pese a todo ello, Maduro, embelesado por un afán inexplicable de poder, ha mantenido su gobierno, tomando decisiones impopulares e insultando a todo aquel que se atreva a cuestionar su proceder.

Al igual que México, España, y Panamá, Estados Unidos en cabeza de su presidente Donald Trump, también calificó de farsa la elección y, lo que es peor, impuso nuevas sanciones económicas al gobierno venezolano, prohibiendo a estadounidenses comprar obligaciones de deuda de Venezuela, lo cual venía ayudando a solventar la iliquidez. Aunque el tema de la venta de crudo no se haya visto afectada por las medidas adoptadas por Trump, tampoco se descarta una acción militar, cosa que, aunque compleja y desastrosa que pondría en peligro, incluso, a la población civil usada como carne de cañón, se convertiría en una de las salidas pedidas incluso por los mismos venezolanos, quienes no encuentran remedio a ese cáncer heredado de Chávez, que cada vez se vuelve más insostenible y peligroso.

