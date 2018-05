Lista la segunda vuelta

Duque y Petro, pelearán cabeza a cabeza la segunda vuelta, en donde sea quien sea el ganador, Colombia tendrá por primera vez en la historia, una Vicepresidenta, así como también, a un candidato exguerrillero muy cerca de ser Presidente. Ni Barreto, ni Jaramillo ganaron en el Tolima con sus candidatos, y eso es algo que también valdrá la pena analizar con detenimiento.

28 Mayo 2018 - 3:01am

A diferencia de las encuestas del plebiscito, las presidenciales acertaron y fueron las ganadoras el día de ayer. También lo fue el uribismo, que con Iván Duque logró sacar más de siete millones de votos, pero además de ello, pasar a segunda vuelta con Gustavo Petro, tal y como esperaban, al considerarlo más fácil de derrotar que a Sergio Fajardo, el candidato independiente, y aquel que gozaba con mayor margen de favorabilidad.

Una diferencia muy angosta con Petro, dejó a Fajardo fuera del camino, quien logró más de 4 millones de votos, superando de lejos a Germán Vargas Lleras, a quien no le alcanzó el apoyo de gobernadores, alcaldes, y toda la maquinaria que se decía lo pondrían con certeza en la segunda vuelta. Fajardo remontó en la última semana, en una campaña sin ataques, respetuosa, sin caer en polarizaciones, y aquello muy seguramente le servirá el próximo año en elecciones regionales, incluso, podría pensar hoy en ser el próximo alcalde de la capital del país, o en cuatro años, participar en la próxima contienda presidencial. Sergio superó de lejos a Petro y a Duque en Bogotá, demostrando que sí es posible hacer política de una forma distinta a la tradicional.

Humberto de la Calle, y de quien muchos decían, no contaría con el apoyo de su partido, efectivamente no logró que los liberales se pusieran la camiseta por su candidatura. César Gaviria, presidente de esa colectividad, en primera instancia impidió la alianza con Fajardo, teniendo en cuenta la consulta hecha y promovida por él, y luego, según voces del mismo Partido, se encargó de negociar con el uribismo, coalición en donde se encontraba el Partido Conservador, dirigido por su yerno; y eso se vio reflejado en que, De la Calle, no alcanzara siquiera el millón de votos, siendo superado incluso por el voto en blanco. Los liberales lo dejaron solo, como dicen popularmente, se le “voltearon”, igual ya sabíamos que sería así, pues es maña vieja.

Hay que decir que pese a los anuncios de fraude de Petro, la Registraduría obró con transparencia y efectividad, y en una hora, ya tenía el 90% de los resultados, y eso es algo supremamente valioso. No hubo mayores alteraciones de orden público, salvo la denuncia del asesinato de un testigo electoral de la campaña de Petro en el Huila, cosa que merece toda la atención con el fin de esclarecer y condenar lo sucedido. La gente pudo salir a ejercer su derecho como hace tiempo no ocurría, pues un poco más de 19 millones de personas votaron, a diferencia de hace cuatro años en donde solo 12 lo hicieron.

Los apoyos para la segunda, empezarán a calentarse esta semana, aunque para muchos, Colombia sigue estando lejos de querer un presidente de izquierda, con el espejo de Venezuela, es suficiente. El tiempo hablará.