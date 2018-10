El derecho a opinar (con argumentos)

6 Oct 2018 - 3:01am

Hacer periodismo en Colombia no es nada fácil. Mucho menos lo es, hacer periodismo de opinión, a través de columnas y editoriales, que semana tras semana, enfrentan a varios comunicadores y periodistas del país, no solo en Bogotá en donde están puestos todos los reflectores de la opinión pública, sino también en las distintas regiones, tal y como ha pasado con EL NUEVO DÍA.

Incalculables son las amenazas, ofensas e insultos, que han recibido columnistas de medios nacionales, y especialmente de la Revista Semana, como Daniel Samper Ospina, Daniel Coronell, y María Jimena Duzán. Principalmente ellos, han tenido que soportar la virulencia de miles de personajes, que, escudados en las redes sociales, han desestimado sus denuncias y han descalificado drásticamente sus posiciones, por el simple hecho de no coincidir con ellas, o por simple y mero gusto, pues pareciera que, en Colombia, y especialmente en Facebook y Twitter, abundan los opinadores sin licencia y en la mayoría de casos sin argumentos.

Coronell, gran crítico del expresidente Uribe, no solo ha tenido que lidiar con las rabietas de los muchos seguidores suyos ante cada columna, sino también amenazas y denuncias penales, de las que ha salido bien librado. Samper Ospina, también ha tenido sus luchas no solo con el uribismo, sino también con el petrismo, y con diferentes sectores en donde no caen bien sus sátiras, siendo hostigado y calumniado.

A esos dos casos, se sumó recientemente el de María Jimena Duzán, por cuenta de una columna suya sobre el tema Odebrecht, y los posibles favorecimientos del Fiscal, Néstor Humberto Martínez a los implicados en el caso. Por medio de una tutela, el Fiscal General, y especialmente uno de sus socios y abogados, aparentemente intentaron que Duzán, se retractara de una de sus opiniones hechas en su columna, en donde expuso que pareciera que existiera un pacto de silencio del ente acusador con el fin de beneficiar a ciertos personajes.

Sus denuncias proferidas días atrás en Semana causaron ampolla y tuvo que ser un Juez el que fallara a favor suyo, por cuenta de que la tutela que buscaba que se retractara, violaba la libertad de expresión, y como opinión que es, no tenía lugar a rectificaciones. Aunque el resultado del fallo envió un mensaje a quienes se dedican a atacar argumentos y opiniones por vía jurídica, quizás sin que haya justificación o motivo, lo ocurrido es un muy mal indicio y no deja de ser preocupante que se busque callar a la prensa y especialmente a los analistas tan necesarios para cualquier democracia a través de las leyes.

Una cosa es que una información u opinión sea mentira y carezca de una aclaración, y otra muy distinta es que aquella incomode y moleste, tal y como incomoda a muchos, las caricaturas de Matador, y aunque debatibles, en eso consiste la libertad de prensa y el periodismo, que debe ir más allá de contar las 5W, si no analizar, controvertir, opinar y profundizar.