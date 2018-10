Liberen a Cristo José

La pena de muerte, la castración química, o la cadena perpetua, van a tener que implementarse en Colombia, tal como manifestará recientemente el presidente Iván Duque, o si no, nos va a quedar muy difícil de evitar que eventos como los descritos sigan ocurriendo.

Por estos días, Colombia debería estar de luto. Muchos han llorado y repudiado el cruel asesinato de la pequeña Génesis Rúa en Fundación-Magdalena, y aunque el desafortunado suceso haya colmado titulares y noticias en los diferentes medios de comunicación, tristemente pronto pasará a la historia, como uno más de los tantos que han ocurrido en la tierra del olvido de Carlos Vives.

Generar repudios momentáneos (con toda la justificación del caso) debería ser solamente parte de las acciones y reacciones que como sociedad deberíamos tomar, pero no lo único que ocurra, tal cual como pasa en nuestra Macondiana realidad. Desde el pequeño Luis Santiago en 2008, Yuliana Samboní, Sarita Salazar, y miles de nombres, algunos en el anonimato; el país reclama a gritos leyes más fuertes frente a los violadores y asesinos de niños, pero no como un discurso populista de quienes aprovechan esas tragedias para ganar votos, sino como una decisión sólida y concreta que hay que adoptar: defender con uñas y dientes a nuestros niños.

El secuestro del pequeño Cristo José, hijo del Alcalde del Carmen en Norte de Santander, drama que, por estos días, conmociona a personalidades colombianas como Falcao, Fonseca, y al mismo Presidente Duque, quien el pasado domingo visitó aquel municipio para darle consuelo a la familia del menor, se convierte también en una agonía, y casi que en una muerte lenta para sus padres, quienes, hoy suplican por todos los medios a sus captores, el regreso del niño.

A estas alturas, y luego de seis largos días después del secuestro, las autoridades no saben a ciencia cierta a quien atribuirle el rapto, pues en principio, una versión habló del Eln, no obstante, ese grupo manifestó no tenerlo, luego de que la madre del pequeño Cristo José, se ofreciera a ese grupo en intercambio por su hijo. Sin embargo, no puede descartarse.

Hoy además de exigir desde aquí, tal y como lo han hecho miles de personas, a través de la velatón hecha en Cúcuta, así como medios y periodistas del país, la liberación inmediata de Cristo José, nuevamente, abrimos el debate sobre la pertinencia de penas ejemplarizantes para los abusadores y asesinos de niños como Garavito, el Lobo Feroz, el Monstruo de Monserrate, Uribe Noguera, entre otros, quienes comparten cárcel en Valledupar. La pena de muerte, la castración química, o la cadena perpetua, van a tener que implementarse en Colombia, tal como manifestará recientemente el presidente Iván Duque, o si no, nos va a quedar muy difícil de evitar que eventos como los descritos sigan ocurriendo.

PD: En el editorial del pasado viernes, asociamos de manera errónea, la esquizofrenia, con el repudiable asesinato de la pequeña Génesis Rúa. La idea era presentar al asesino de la niña como alguien fuera de sus cabales, y aunque la palabra no fue la correcta, el desorden mental y emocional, asociado a dicha enfermedad, también es evidente ante los hechos descritos, incluso según expertos. Ofrecemos excusas a quienes pudieron haberse sentido ofendidos o estigmatizados.