Un granito de arena a la movilidad

Por ahora, la medida será una prueba de tres meses, tiempo en el que observadores y técnicos viales revisarán la pertinencia del cambio, pues se espera que con la ampliación al mediodía, se reduzca en un 15% la movilización de la totalidad de carros en Ibagué.

3 Nov 2018 - 3:01am

Ibagué es una ciudad en crecimiento constante. La ubicación estratégica, y la llegada de personas de distintas procedencias, que de a poco se instalan en nuestra capital, ha permitido que las dinámicas de la ciudad, cambien, sean algo más complejas a lo que eran 10 o 20 años atrás, entre ellas el tema de la movilidad vial.

En los años 90, la ciudad contaba con las mismas cuatro avenidas con las que cuenta actualmente, y en ese entonces, la Mirolindo y la Ambalá, eran rutas de escape, y no paso obligado para cientos de conductores que hoy en día, viven largos embotellamientos, sin importar la hora en la que se movilicen por las mismas.

En ese orden de ideas, y con la clara evidencia de que el Pico y Placa que funcionaba desde hace varios años, ya se quedaba corto para el parque automotor que tiene la ciudad y las escasas vías, resultó acertada la decisión de extender la medida también al mediodía para vehículos particulares, por ahora durante tres meses, y que entró a regir a partir del pasado miércoles 1 de noviembre, y con sanciones pedagógicas durante 15 días para los infractores.

Hace tiempo venía hablándose de la necesidad de que el Pico y Placa en Ibagué fuera ampliado, teniendo en cuenta que en un principio solo regía hasta la calle 25, y no lograba descongestionar la zona de la 60, altamente transitada. Esta semana, el secretario de Tránsito, Alexis Mahecha, legalizó la reforma al decreto existente, estampando la rúbrica del alcalde Jaramillo, y durante el fin de año, época en la que llegan muchos más conductores, la medida irá de 6 a.m. a 9 a.m., de 11:30 a.m. a 2:30 p.m., y de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., acatando la propuesta de Fenalco, y dejando unas horitas de gabela en donde no hay tanta congestión.

Por ahora, la medida será una prueba de tres meses, tiempo en el que observadores y técnicos viales revisarán la pertinencia del cambio, pues se espera que con la ampliación al mediodía, se reduzca en un 15% la movilización de la totalidad de carros en Ibagué, y equiparando de algún modo las restricciones con las que cuenta el servicio público que sí tienen Pico y Placa todo el día, y verán algo de beneficio, por cuenta de que algunos conductores preferirán no sacar su vehículo solo por algunas horas, y deberán acudir a los taxis y los buses, o en su defecto a la bicicleta, teniendo en cuenta que hay un bici carril por la Ferrocarril inutilizado.

Todo es costumbre y cultura cuando se habla de regular, y muy seguramente el Pico y Placa también lo será, como un granito de arena de los conductores ibaguereños, tal y como ocurre en ciudades como Londres o Estocolmo en donde hay tarifas por congestión en algunas zonas, aún teniendo metros, trenes y grandes avenidas, cosas de las que carece Ibagué, y otras ciudades de Colombia.

Descongestionar un poco la ciudad implica un compromiso de todos.