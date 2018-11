Así lo imaginamos

Desafortunadamente aquí los empresarios, quienes estarían llamados a prestar un servicio y buscar un bien superior, asumiendo el reto de gobernar aplicando conceptos de competitividad, siempre han estado tras bambalinas, buscando su bien particular, pero nunca en acción.

Si hay una cosa clara en la política de hoy, es que no solo los políticos de antaño pueden gobernar en Colombia, e incluso en el mundo, para la muestra un botón: Donald Trump.

El problema, es que hay quienes no comprenden que las sociedades cambian, y las democracias con el pasar de los años, requieren de personas conocedoras de lo público, pero también con habilidades gerenciales y que tengan una visión mucho más amplia que no se reduzca a administrar una ciudad como una finca en donde se dan solo órdenes, sino como una democracia, o incluso como una empresa, en donde haya esfuerzos conjuntos, unos objetivos alcanzables, una estrategia, unos procedimientos, unos indicadores de gestión, para que el territorio al final prospere y tenga éxito.

Por estos días, en los que han salido varios nombres, especialmente de aspirantes a la Alcaldía de Ibagué, no estaría de más hacer énfasis en algunas cualidades que, a nuestro juicio, debería tener el próximo mandatario.

No solo Ibagué requiere una persona ejecutiva y con visión empresarial, sino cualquier municipio de Colombia. Gobernar en una ciudad intermedia como la nuestra debería ser tarea sencilla, siempre y cuando se gobierne con transparencia, con excepcional cuidado de los recursos públicos, y alejados de cualquier interés politiquero y mezquino.

Razón tienen quienes afirman que, desde la Administración del inolvidable Francisco Peñaloza, no se construye una gran obra de infraestructura en Ibagué, y aquello se debe a falta de voluntad, pero principalmente de gestión, pues los recursos llegan por si solos cuando se gobierna, y el problema es que se malgastan en otras cosas.

Razón tienen quienes afirman que, desde la Administración del inolvidable Francisco Peñaloza, no se construye una gran obra de infraestructura en Ibagué, y aquello se debe a falta de voluntad, pero principalmente de gestión, pues los recursos llegan por si solos cuando se gobierna, y el problema es que se malgastan en otras cosas.

Esta capital requiere de líderes con logros palpables, con resultados más allá de hacer parte de un partido o una casa política, o de ser el recomendado de un gobernador, un alcalde, o un congresista que no quiere perder poder. No podemos seguir perpetuando al bendecido o el ungido de Fulanito o Zultanito, porque entonces nunca romperíamos las cadenas politiqueras, y tal cual como dice Jorge Robledo, seguiremos eligiendo a los mismos con las mismas, con diferentes nombres.

Esta ciudad no aguanta más nefastos sin carácter como Luis H. Rodríguez, y reclama con urgencia líderes que aunque tengan criterio y determinación, no maltraten a nadie, y trabajen con aquellos sectores ignorados recientemente como los gremios y empresarios de la ciudad, quienes por momentos también han terminado contagiados de las malas pasiones, los intereses personales, y los egos, y no han logrado trascender con una candidatura propia, que genere confianza, que goce de buena imagen y que demuestre que es incorruptible, como viene ocurriendo últimamente en ciudades como Medellín, en donde se gobierna con eficiencia, transparencia e innovación, bajo un liderazgo empresarial digno de admirar.

Queda exactamente un año para elecciones, y pareciera que ese es el plus, y la carta que le falta a Ibagué por jugar.