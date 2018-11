¡Viva el Conservatorio!

Resulta fundamental, que los diputados, y que el mismo Gobernador, quien ha sido muy comprometido con el Conservatorio, y ha tenido toda la voluntad de ayudar financieramente la institución, aumenten al menos dos mil millones, y ojalá sean fijos mediante ley departamental, para que el gobernante que llegue, no le dé por echarse para atrás.

5 Nov 2018 - 3:01am

Pese a las dificultades y a los frecuentes cambios de rumbo en los distintos gobiernos, Ibagué es reconocida en el ámbito nacional e internacional, como la Ciudad Musical de Colombia. Esa distinción nadie puede quitárnosla, sin embargo, lo que esperamos nunca suceda, es que el Conservatorio del Tolima, alma y nervio de la cultura musical de nuestra región, se debilitara y tuviera que cerrar sus puertas.

Aunque muchos no lo sepan, y otros quizás lo olviden, el Conservatorio, al igual que la Universidad del Tolima, es una institución de educación superior de carácter público, y más allá de la historia, y de los distintivos que lo asocian con la cuna musical de nuestros ancestros, el trabajo formativo que realiza es innegable, y sumamente valioso.

Sin embargo, y siendo una universidad como cualquier otra, incluso con acreditación de alta calidad, objetivo que aún no alcanza la del Tolima; se ha venido solventando con la ejecución de proyectos y convenios con el Gobierno departamental, esto le ha permitido mantenerse, pero ahora esa base presupuestal no alcanza para responder a los requerimientos de los nuevos programas académicos que está promoviendo para poner en marcha, los cuales cuentan con registros calificados.

Actualmente, la universidad musical del Tolima, como también podría reconocerse al Conservatorio, requiere con urgencia que los recursos que la sostienen, sean aumentados, y ojalá, fijados a través de una ordenanza en la Asamblea Departamental, tal cual como lo ha promovido el gobernador Óscar Barreto con la UT.

Por esta razón, es que resulta fundamental, que los honorables diputados, y que el mismo Gobernador, quien ha sido muy comprometido con el Conservatorio, y ha tenido toda la voluntad de ayudar financieramente a esa institución, aumenten al menos unos dos mil millones, y ojalá sean fijos mediante ley departamental, para que el gobernante que llegue, no le dé por echarse para atrás.

Tecnología en Luthería, Audición, y Producción musical, son algunos de los nuevos programas que en caso de no aumentarse los recursos del Conservatorio, no podrían ser puestos en funcionamiento, pero no solo ello, los actuales programas requieren ser fortalecidos, académicamente hablando, pues con miras a la renovación de la acreditación de alta calidad, es necesario contar con al menos siete profesores de planta de tiempo completo, y con los ingresos con los que se cuenta para el año entrante, no es posible tenerlos.

Recursos de orden nacional, y servicios académicos, a través de proyectos y gestión, ayudan a sostener en buena parte al Conservatorio, pero no es suficiente.

Seguramente esta noche, la duma que por cierto es muy consciente y sensata, logrará que la institución empiece a ser la consentida del departamento.