“El partido del siglo”

Para Boca Juniors jugarán Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Sebastián Villa, los dos últimos ex Deportes Tolima, y para River Plate, jugarán Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré.

10 Nov 2018 - 3:01am

A la eterna rivalidad entre Boca Juniors y River Plate de Argentina, le hacía falta un capítulo: una final de Copa Libertadores entre ambos. El torneo a nivel de clubes de fútbol, más importante del continente, tendrá hoy un partido inédito, al menos en lo que respecta a una final.

Cientos de veces se han enfrentado los dos equipos de Buenos Aires en la Liga Argentina, en lo que se conoce como el Superclásico, pero también en la misma Copa Libertadores, han sido varios los encuentros desde la década de los años 60, hasta nuestros días.

Inolvidables fueron los cuartos de final del año 2000 entre ambos, y la semifinal de 2004, torneo que ganó el Once Caldas colombiano, luego de derrotar al poderoso Boca. En ese partido, tanto Guillermo Barros Schelotto, como Marcelo Gallardo, técnicos de Boca y River, respectivamente, fueron protagonistas de esa semifinal, y en el encuentro de hoy, volverán a verse las caras, para escribir un nuevo episodio en esa gran película, esta vez desde el banquillo.

Según la prensa especializada en el mundo, como el diario inglés The Telegraph, el superclásico argentino es uno de los partidos más importantes del fútbol, seguido del Barcelona vs. Real Madrid, y el Inter vs. Milán. A su vez, el partido del siglo, como ha sido denominado, es uno de los más vistos en televisión, no solo en Sudamérica, sino en Asia y Europa. Es tanta la rivalidad entre ambos equipos, que pese a estar en la misma ciudad, cada uno cuenta con su propio estadio, y con una gran cantidad de hinchas, que alcanzan un poco más del 40% de habitantes de la República Argentina, en lo que a Boca respecta.

Esa rivalidad, sumada a los encuentros que se disputan con toda la pasión y competitividad del caso, ha dividido al mundo futbolero argentino entre Xeneises o Millonarios. Figuras de talla mundial como Javier Saviola, Jorge Hernán Crespo, Pablo Aimar, entre otros, han surgido de River y saben lo que representa jugar en esa escuadra, al igual que Gabriel Omar Batistuta, Diego Maradona, Juan Román Riquelme, y Martin Palermo para Boca.

El picante para los colombianos, quienes al igual que muchas personas en diferentes países que seguirán la transmisión, es que tal y como ha ocurrido desde principios de los 2000, esta final inédita, contará con la presencia de jugadores nuestros. Para Boca Juniors jugarán Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Sebastián Villa, los dos últimos ex Deportes Tolima, y para River Plate, jugarán Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré. Nada tendría de anormal la presencia de los colombianos, sino fuera porque todos, hoy por hoy son las figuras de ambos equipos, y muy seguramente serán protagonistas dentro del partido.

Fútbol en paz debería ser el lema para una final de hoy, que tendrá segunda parte dentro de ocho días.