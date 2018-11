Los viudos de poder en la UT

¿Se imaginan al ex alcalde Luis H., el ‘Gordo’ Arciniegas, y Mestre, criticando y demandando lo que ha hecho Jaramillo? Pues así se ven quienes hoy le ponen trabas a la UT, adportas de una acreditación institucional.

12 Nov 2018 - 3:01am

En el 2016, la Universidad del Tolima estuvo a punto de ser intervenida por el Ministerio de Educación, a causa de la grave crisis financiera en la que la dejó el ex rector José Herman Muñoz, paisano y cercano del ex gobernador Luis Carlos Delgado Peñón. Fueron más de 24 mil millones de pesos de déficit que dejó el académico al salir del cargo, además de una pérdida de gobernabilidad y confianza en la institucionalidad.

Fueron muchos días de incertidumbre, de huelgas de hambre, y hasta de presiones de alto nivel, con el fin de que el matemático renunciara, no sin antes dejar nombrados a dedo, a algunos amigos y colaboradores suyos en cargos de planta. Con la llegada de Omar Mejía como rector, la esperanza era poner la casa en orden, no obstante, y como era de esperarse, aquello ha incluído decisiones difíciles e impopulares, que han causado incomodidades y resentimientos, especialmente en esos grupos de poder que siguen enquistados en el alma máter, y venían alimentados con contratos, puestos, y beneficios.

Una rectoría pintada con insultos se dejó ver el pasado miércoles en la UT, y aquello además de ser un daño en bien público, se constituye en un acto vandálico, que nada le suma a la discusión llevada a cabo por estos días, sobre la educación superior en Colombia, así como tampoco le suman los ataques de algunos a la sede de RCN Radio y a algunos policías en Bogotá. Quienes conocen de cerca, las dinámicas universitarias, saben bien que históricamente la U del Tolima ha sido blanco de la politiquería y los apetitos clientelistas de muchos, y pese a ello, ha logrado salir avante y superarse, soportada en los procesos académicos y de investigación allí gestados.

Una demanda de nulidad de la elección corre en contra de Mejía, por una supuesta ilegalidad en el proceso de elección, y deberá ser el Consejo de Estado quien se pronuncie. Desafortunadamente la actual administración no solo ha tenido que lidiar con la crisis con la que encontró la Universidad, de la cual ha reducido el déficit en un 65%, sino con una serie de demandas, tutelas, derechos de petición, entre otras acciones legales, que han interpuesto ex funcionarios y líderes sindicales de la UT, que otrora, según dicen gozaban de todo tipo de beneficios y favores como Félix Salgado y Ever Tique.

Sea legítima o no, la elección de Mejía, (lo dirá el Consejo) hoy está mejor la universidad que antes, así se mantenga el déficit. Sin embargo, no faltaba más, que quienes la quebraron o callaron ante el despilfarro Liberal, ahora que se ven avances, quieran posar de redentores y de adalides de la moral.

