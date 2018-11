Hundida Consulta Anticorrupción

Así las cosas, lamentablemente, pareciera que luchar contra la corrupción, y mejorar en algo el sistema político, seguirá siendo un hueso duro de roer en Colombia, y más cuando quienes hacen las leyes, se ven ya favorecidos o afectados por dichas decisiones.

13 Nov 2018 - 3:01am

Mucho se ha dicho y hablado en contra de la corrupción en Colombia. No es para menos, así como han calificado a nuestro país como el más feliz del mundo, también podría catalogársele como uno en donde más se hace trampa, se roba, y se aprovechan los cargos públicos para desangrar el erario. Algunos lo han llamado creatividad colombiana, ingenio paisa o ser avispado o muy “abeja”.

Gracias al surgimiento de figuras políticas como Claudia López, que han liderado batallas en contra de la corrupción, fue que salió a flote la llamada Consulta Anticorrupción, de gran aceptación en redes sociales por los colombianos, pero desvirtuada de manera absurda a la hora de ser votada en las urnas.

Con el resultado conseguido, que, aunque enorme, no alcanzó el umbral para hacer realidad los siete puntos anticorrupción que allí se trataban, la promesa del Presidente Duque, así como de algunos miembros del Congreso, de volver ley de gobierno aquellos postulados, calmó los ánimos por un tiempo. Sin embargo, hoy después de tres meses eso no ha pasado, y seguramente no pasará.

Según la senadora Angélica Lozano, también promotora de la Consulta, de los siete puntos abordados en ella, solamente dos están medio encaminados, que son los de quitar beneficios de cárcel a los corruptos, y el otro que tiene que ver con pliegos tipo, con el fin de acabar con las licitaciones a dedo a través de la contratación directa. Ambos han sido aprobados en primeros debates, aunque están a la espera de últimos filtros, mientras que los demás están nulos, sin posibilidades de ser una realidad, y otros han sido descartados definitivamente.

Ejemplo de ello fue el hundimiento del proyecto de la limitación de periodos en corporaciones públicas que buscaba renovación en Congreso, Asambleas y Concejos, el mismo por el cual votaron en contra los representantes tolimenses Jaime Yepes, Jose Elver Hernández “Choco”, Adriana Magaly Matiz, Aquileo Medina, y Juan Carlos Wills, quien en este Congreso representa a Bogotá.

No hay que ser mago para entender que los congresistas mencionados, lo que hicieron fue pensar en ellos mismos, especialmente Jaime Yepes del Partido de la U, quien completa cuatro periodos atornillado en su curul.

Así las cosas, lamentablemente, pareciera que luchar contra la corrupción, y mejorar en algo el sistema político, seguirá siendo un hueso duro de roer en Colombia, y más cuando quienes hacen las leyes, se ven ya sea favorecidos o afectados por dichas decisiones.