Zona Franca, una ilusión rota

21 Ene 2019 - 3:01am

Luego de varios años de hablar del tema, e incluso de invertir esfuerzos y gran cantidad de recursos, Ibagué se quedó sin el proyecto de la Zona Franca, que venía adelantándose con el fin de dinamizar la frágil economía regional, y por supuesto de fomentar el desarrollo empresarial, y la formulación de más de 900 empleos directos y 2700 indirectos.

La semana anterior, se conoció que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, aceptó la renuncia voluntaria de los socios que habían trabajado en la declaración de la Zona Franca, y palabras más, palabras menos, esa ilusión de tener una zona de expansión, en donde los negocios y los emprendimientos pudieran salir a flote en un ambiente propicio para ello, se quedará en un triste y vergonzoso anhelo, pues la sociedad ibaguereña no fue capaz de sacarlo adelante.

Pese a que algunos han señalado y responsabilizado únicamente a los gobiernos municipales, explícitamente al de Luis H. Rodríguez y Guillermo Alfonso Jaramillo, también habría que decir, que los empresarios que estaban expectantes a la declaración de la zona franca, no lograron articularse, movilizarse, presionar y vender mejor la idea. Si bien es cierto que le competía a la administración municipal de turno, presentar los proyectos con el fin de la exoneración de los impuestos, propósito central de una zona franca en Colombia, a los empresarios les faltó poner el grito en el cielo y terminaron retirándose del mismo.

Reconociendo que no es fácil sacar adelante un proyecto de tal magnitud, resulta bastante triste y decepcionante, que todavía los ibaguereños no podamos ponernos de acuerdo para trabajar en conjunto por el bien y el desarrollo de nuestra tierra. Habla muy mal de nuestra ciudad, de la clase dirigente, e incluso de los gremios, que no se hubiera logrado convencer sobre la importancia de la Zona Franca, y ese es otro bulto que le quedará en la conciencia a la administración Jaramillo, pues al nefasto Luis H. Rodríguez, ya no le caben más culpas encima.

Por ahora seguiremos quedándonos con que Ibagué es la Ciudad Musical (aunque por momentos no lo parezca), con que estamos a tres horitas de Bogotá, o a que somos buen vividero, pues un proyecto de la magnitud de la Zona Franca, sin duda hubiera mejorado la cara y el cuerpo de nuestra capital, a la cual le hace falta muchas marcas privadas, industria, turismo, o lo que llamaría un izquierdista exagerado “le falta burguesía”.

Ojalá que el próximo alcalde, entienda que necesitamos apostarle al sector privado y sin vacilación. Fomentar los incentivos para que las empresas vengan a la ciudad, y las pocas que hay, no se vayan por maltratos, impuestos y multas sin sentido. Enamoremos a los inversionistas, cambiemos el discurso, y pensemos en grande.