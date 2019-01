El descaro de Iván Márquez

Sin embargo, razón tienen quienes afirman que no solo Márquez, sino Santrich, y El Paisa, incumplieron no solo al Estado, sino a sus mismos compañeros, y es deber y obligación estar alertas a sus acciones, e ir por ellos, en caso de ser necesario.

25 Ene 2019 - 3:01am

No es un secreto para nadie, que hacer la paz en Colombia, sin duda ha sido más difícil que hacer la guerra. Aquello ha quedado demostrado con el reciente y repudiable atentado a la Escuela General Santander, pero también con el asesinato de líderes sociales, los cuales se han vuelto el pan de cada día.

Sin embargo, hay que reconocer, que personajes como Rodrigo Londoño “Timochenko” y otros del mando medio, y soldados rasos, aparentemente vienen cumpliendo lo pactado. Se han conocido proyectos de emprendimiento como el de la cerveza artesanal La Roja, creada por los ex combatientes de las Farc, justamente aquí en nuestra región, exactamente en el municipio de Icononzo. Otros de ellos se han dedicado a las actividades políticas y pedagógicas, y aunque eso disguste a muchos, para eso, finalmente ellos hicieron el acuerdo de paz, cosa que hoy pareciera imposible para el Eln.

No obstante, tampoco pueden desconocerse, las actividades ilícitas en las que han continuado algunos personajes de las Farc. El caso Santrich es quizás el punto de quiebre y confianza entre quienes se acogieron al proceso, y los que no, pero también el de Márquez, quien renunció a su curul del Senado, y salió de la zona de reintegración, probablemente hacia Venezuela. Su partida de las zonas de reinserción, así como sus declaraciones recientes en un video en donde afirma que las Farc nunca debieron haber entregado armas, constituye una alerta, a la que hay que prestarle toda atención.

Según Márquez, en un audiovisual de 12 minutos en el que aparece declamando, y haciendo homenaje a Manuel Marulanda Vélez; el gobierno no ha cumplido con lo pactado, cosa que fue desmentida, no solo por toda la bancada del Centro Democrático, sino por Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, quien recordó que el Estado ha cumplido con lo acordado por Juan Manuel Santos, pues les permitió a los líderes de las Farc hacer política y participar de las elecciones, así como también, ha garantizado la independencia de la JEP, aquello último debatible.

Hoy con todo lo que ha ocurrido, los colombianos no podemos darnos el lujo de habernos tragado los sapos que nos tragamos, para que ahora salga Iván Márquez, desde la clandestinidad, a dar clases de moral, cuando ha sido él y algunos de sus simpatizantes, quienes no han cumplido y han sacado excusas. ¿Qué espera el Gobierno para dar con el paradero del prófugo Márquez? ¡Ya no estamos para aguas tibias con quienes insisten en volver a sembrar el miedo y el terror entre los colombianos.