Cuando pase el temblor

No correr en las escaleras, no desesperar, no ubicarse debajo de cimientos o estructuras que se puedan derrumbar, ubicar el famoso triángulo de la vida, pero sobre todo, insistimos, mucha calma. Es evidente que los tolimenses, estamos cero preparados para un terremoto de magnitudes mayores, y eso preocupa bastante.

31 Ene 2019 - 3:01am

El país entero está en alerta, pero principalmente lo estamos todos los tolimenses. Tres temblores en los últimos días, y más de 8 mil réplicas, han ocurrido en menos de una semana, y aunque no han habido enormes daños o víctimas que lamentar, preocupa en exceso, el constante movimiento de la tierra, que logra desestabilizar y asustar a más de uno. Los temblores presentados el sábado 26, el lunes 28, y en la madrugada del martes 29, con epicentros en Planadas, han despertado la zozobra de los residentes del municipio cafetero, que, aunque históricamente ha sido azotado por los conflictos de las guerrillas y la lucha partidista, nunca se había visto atemorizado por los fuertes temblores, que derribaron la cruz de la iglesia del corregimiento de Bilbao. Lo cierto es que normales o no, o relacionados también con la actividad del Volcán Nevado del Huila, como se ha dicho, no sobra recordarles a las personas, especialmente a los habitantes de Planadas, quienes en la madrugada del martes no durmieron por cuenta de una supuesta avalancha que venía, que la única entidad oficial para emitir información verídica es el Servicio Geológico, y que ni los temblores, ni terremotos se pueden predecir. Mucha gente utiliza estos eventos para generar temor, o dárselas de chistosos, pero en verdad, es que lo mejor es mantener la calma, pues es probable que se sigan repitiendo sismos, pues las placas tectónicas se están acomodando. No sobra tener a la mano un botiquín, agua, linternas, y pitos. Mantener la calma, y un punto de encuentro sería favorable en caso de un sismo de proporciones mayores a los que hemos enfrentado, y toda entidad, empresa e instalación debería tenerlo claro. Momentos de angustia y rápido accionar, como los de un temblor, requieren de calma, serenidad y diálogo, y los colombianos ya deberíamos tener claro cuando un movimiento sísmico suceda. No correr en las escaleras, no desesperar, no ubicarse debajo de cimientos o estructuras que se puedan derrumbar, ubicar el famoso triángulo de la vida, pero sobre todo, insistimos, mucha calma. Es evidente que los tolimenses, estamos cero preparados para un terremoto de magnitudes mayores, y eso preocupa bastante.