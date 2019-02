Cada vez más pobres

Según el Cepal, el 51 % de las mujeres en América Latina trabaja en sectores de baja productividad, y de ese número, el 82.2%, no están afiliadas o no cotizan en un sistema de pensiones, eso también se llama pobreza mental dirigencial.

1 Feb 2019 - 3:01am

Colombia hace tiempo ha sido catalogada como el segundo país más desigual de América Latina. Aunque pocos le hayan puesto atención a dicho apelativo, lo cierto es que, en varias regiones del país, la pobreza extrema se vive a flor de piel, y casi que no haría falta mirar tanto hacia otros lados como Venezuela, para entender que la mayoría de quienes leen EL NUEVO DÍA, son bastante afortunados.

Las apremiantes necesidades que se viven en departamentos como La Guajira, Chocó, Cauca, Valle, Tolima, entre muchos otros, están ahí a la orden del día, aunque el único contacto que muchos compatriotas tengan con esas necesidades, sean los “molestos” niños y adolescentes en los semáforos limpiando vidrios. Ellos son productos de esas carencias no solo económicas, sino sociales, y humanas, que, en palabras de Jaime Garzón, no han sido tan escandalosos como un madrazo en la televisión.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la pobreza extrema en toda Latinoamérica, ha alcanzado su nivel más alto desde 2008, evidenciado mayoritariamente en países como México, El Salvador, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.

Según esa agremiación, la tasa de pobreza de niños y adolescentes es un 19% mayor que en las personas de 35 a 44 años, y afecta un 23% más a las personas indígenas. Igualmente, los países que más disminuyeron la pobreza en los últimos 4 años fueron Chile, Argentina, El Salvador y Paraguay. (Curiosamente en Chile y Argentina, hubo cambio de gobierno de izquierda a derecha).

En lo que concierne a los colombianos, como mencionábamos al inicio, más que un apelativo, que Colombia sea el segundo país más desigual del continente, se podría decir que es una realidad latente sustentada con lamentables cifras. Por ejemplo, en 2017, quedamos como el segundo peor, y la pobreza extrema fue la tercera más alta de la región, con un 29.8%.

Actualmente en nuestro país hay 12.8 millones de personas en condición de pobreza monetaria, es decir, personas que no cuentan con los recursos per cápita para suplir las necesidades de la canasta básica, y 8.3 millones de colombianos en situación de pobreza multidimensional, y que no cuentan con las capacidades para asumir costos en materia de trabajo, seguridad social, vivienda y nivel de vida en general, a ello habría que hacerle frente con toda decisión gubernamental, y no con pañitos de agua tibia. Tristemente, la crisis venezolana, con la cual nos hemos solidarizado en exceso, ha logrado distraer la atención en algunas ocasiones, y personajes como la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, parece que la ha priorizado por encima de sus tareas en el país.

