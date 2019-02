El mensaje del Papa

Ante las más de 100 mil personas de más de 100 países que se hicieron presentes en Panamá, Francisco también se refirió a los temas de abuso sexual que han debilitado a la iglesia, y a la condición de xenofobia que viven miles de migrantes alrededor del mundo, por los que pidió solidaridad y apoyo, tal como reza la Biblia. Mensaje claro para Donald Trump.

2 Feb 2019

Cómo han caído de bien los discursos del Papa Francisco desde su llegada en 2013! Sin temas vetados, el argentino ha pronunciado valiosas palabras a lo largo y ancho del mundo, y aunque las mismas estén llenas de sentido y verdad, evidentemente no logran cuajar en las mentes más siniestras.

Esta semana, y en su visita a Panamá, en donde participó de la Jornada Mundial por la Juventud y asistió un número importante de jóvenes ibaguereños Emaús, Francisco, entre los muchos temas que abordó en sus proclamas, incluido el tema de Venezuela, en donde pidió una solución justa y pacífica; se refirió al problema de la corrupción que azota al mundo como una epidemia que se propaga y se normaliza como una conducta propia del servicio público. A ello, el Sumo Pontífice le agregó que una vida entregada a la gente, y a servir a los demás, debería ser sinónimo de honestidad y antónimo de corrupción. Sin embargo, todo lo contrario, ocurre en muchos países como Colombia.

Hoy en día no hay escrúpulos de nada. En nuestro país, familias enteras se atacan entre sí por dinero, los hijos abandonan a los padres a su suerte a cambio de una pensión, los cargos de elección popular son trampolines financieros, y desde hace mucho tiempo, la política y los partidos se convirtieron en empresas electorales, que buscan afianzar organizaciones del poder, en donde se compran votos, se negocian apoyos y se respaldan candidatos sin la idoneidad y experiencia necesaria.

Es decir, se monta toda una parafernalia que tiene como único fin ganar poderío y dinero impunemente. Para la muestra un botón está el exalcalde ibaguereño “liberal” Luis Hernando Rodríguez Ramírez, que por estos días busca negociar con la Fiscalía, y salir bien librado del entramado y todos sus copartidarios que aún siguen campantes como si nada y están actualmente buscando apoyos para poner alcaldes y gobernador.

Latinoamérica vive plagada de violencia y corrupción, tal cual lo dijo el Papa, y con toda la autoridad del caso posible, siendo el argentino, contemporáneo de la dictadura. La pregunta es ¿tiene algo que ver la ausencia de Dios en los corazones o de espiritualidad en los últimos sucesos ocurridos por ejemplo en Venezuela y Nicaragua? Probablemente sí, aunque aquello también se preste para otro tipo de problemas y delitos ocurridos en “el nombre de Dios”.

No se necesitaría ser religioso o creer en Dios, tal y como lo ha dicho Francisco, en contravía de su misión de evangelizar; una persona recta, honesta, incorruptible, también puede ser alguien que no asista con frecuencia a la iglesia, y que lleve más a Dios en sus acciones, que en su boca como los fariseos. Ser transparentes no necesariamente tiene que ver con religión.