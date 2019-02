Discursos de odio

No se puede ir dañando la imagen de la gente, así como así, y mucho menos atacando a la prensa al estilo Maduro. Muy mal le queda repetir como loro mojado lo mismo de siempre, incluso con palabras de grueso calibre y madrazos, como los mencionados en pleno Parque Murillo Toro, cuando pareció referirse a su copartidario Hollman Morris.

4 Feb 2019 - 3:01am

Se hizo costumbre que Guillermo Alfonso Jaramillo en cada intervención pública, repita el mismo libreto: “los periodistas antes no hablaban porque Luis H. los tenía comprados”. Parte de razón tiene, cuando recordamos la piñata de contratos que entregó el exburgomaestre a buena parte de periodistas, incluso a título personal, y a plena luz del día en cafés y mentideros políticos, como lo denunció EL NUEVO DÍA, en mayo de 2016.

Sin embargo, esa no puede ser la excusa para vilipendiar a quienes hemos sido críticos no de la persona, como quiere hacerle ver, sino de los desaciertos de su administración, y de los que parece ya no acordarse: Alumbrado navideño, Infotic, los pesebres, entre otros.

En la pasada rendición de cuentas, tal y como se acostumbró a hacer, y pese a los reiterados llamados de atención de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Jaramillo se deleitó lanzando improperios en contra de la labor que aquí ejercemos, como ya lo ha hecho recurrente en el pasado.

Jaramillo, además de repetir el discurso de que ahora sí hablamos y antes no, nuevamente acudió a decir que en EL NUEVO DÍA mentimos, y que nuestro propósito diario es atacarlo y enterrar la ciudad a través de falacias. Falso de toda falsedad: siempre hemos cuestionado de todo y de todos, con argumentos, respeto y compromiso con la verdad.

Desde aquí, rechazamos lo dicho, y lamentamos que nuevamente, Jaramillo quiera ganar aplausos a través de los insultos para todos los que le cuestionan. Tampoco entendemos por qué el Alcalde cuando ha considerado que en este impreso se dicen “mentiras” o se sacan notas descontextualizadas, no hace uso de la rectificación o aclaración a la que todo ciudadano tiene derecho, a excepción de José Alexis Mahecha la semana pasada.

No se puede ir dañando la imagen de la gente, así como así, y mucho menos atacando a la prensa al estilo Maduro. Muy mal le queda repetir como loro mojado lo mismo de siempre, incluso con palabras de grueso calibre y madrazos, como los mencionados en pleno Parque Murillo Toro, cuando pareció referirse a su copartidario Hollman Morris.