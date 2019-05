El desfalco de los Juegos y lo que falta por ver

La pesadilla dejada por el rastro aplastante de la corrupción en Ibagué no termina y no terminará hasta que los escenarios estén en pie. Hay esfuerzos, así no avancen al ritmo que muchos esperan.

24 Mayo 2019 - 3:01am

Les puedo asegurar al pueblo tolimense, a los colombianos y al pueblo en general que no quedará impune este bochornoso acto de corrupción para quienes recuerden esos íconos de los Juegos Nacionales, las piscinas, el Parque Deportivo y el propio Estadio, ese testimonio que estamos viendo en Ibagué que es la expresión de la corrupción, vamos a decirle que no quedará en la impunidad y estamos avanzando en las investigaciones”. Estas frases, fueron pronunciadas, con mucha vehemencia, por el exfiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, a finales del año 2016. ¿Cumplió? Para muchos tolimenses, sus anuncios más parecieron promesas de un candidato en campaña porque al decir de muchos, no son todos los que están, ni están todos los que son. Dos años y medio después, las autoridades anunciaron la más reciente captura relacionada con los fallidos Juegos Nacionales del año 2015. Esta vez, se trató de Octavio Sánchez Acosta, representante legal de la Constructora A&C, que actuó como interventora de las obras del Estadio Manuel Murillo Toro, en el marco de los mismos contratos millonarios. Aunque está siendo procesado por los presuntos delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal, falsedad en documento público y privado y peculado por apropiación; un juez lo dejó en libertad debido a sus 77 años de edad y a una afección cardíaca que padece. Para esta semana, también estaba programada la audiencia de imputación de cargos por la adjudicación irregular de la interventoría de las obras del Estadio Manuel Murillo Toro, contra el exalcalde Luis H. Rodríguez, el exgerente del Imdri Carlos Heberto Ángel y los excontratistas del Instituto Leonardo Alexánder Valero y Mauricio Campos del Cairo; pero tampoco se pudo realizar, porque el exmandatario ibaguereño aún no tiene un abogado de confianza y porque el Inpec tuvo inconvenientes para el traslado de los procesados. La audiencia se reprogramó para el próximo 20 de junio. Muchos tolimenses ya perdieron las cuentas de cuantos capturados van por el millonario desfalco a los dineros públicos que iban para el deporte. Como píldora para que no se nos olvide, son 18; encabezados por el entonces “superasesor” Orlando Arciniegas y el exalcalde Luis H. Rodríguez. Quienes pasan a diario por la 42 y por el Parque Deportivo de Ibagué, que son miles, miran con nostalgia y con mucha rabia esos escombros. Obvio los que llevaron la peor parte son los deportistas. La pesadilla dejada por el rastro aplastante de la corrupción en Ibagué no termina y no terminará hasta que los escenarios estén en pie. Hay esfuerzos, así no avancen al ritmo que muchos esperan. Ojalá el nuevo fiscal prometa menos y haga mucho más, porque seguramente, el entramado Best Seller creado por los saqueadores de Ibagué, en el 2015, tiene muchos más capítulos que aún no hemos visto.