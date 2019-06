Así vamos en Ibagué

Leer, estudiar, comparar y revisar la medición de la estrategia Ibagué Cómo Vamos es un insumo, de primera mano, para cualquier ciudadano que aspire a regir los destinos de la Ciudad, porque quien no conoce lo que está pensando la gente, está condenado a repetir los mismos errores del pasado.

4 Jun 2019 - 3:01am

Nuevos insumos y percepciones han dejado los recientes resultados presentados por el colectivo Ibagué Cómo Vamos, una herramienta que todos los candidatos a regir los destinos de la ciudad en los cuatro años siguientes, debieran estudiar con detenimiento al lado de sus equipos de trabajo.

Lo primero que hay que decir, es que los ibaguereños consultados se sienten orgullosos de su Ciudad, en un amplio porcentaje. Es decir, hay sentido de pertenencia. También, califican, de buena manera, los parques de la capital tolimense; ponderando, en gran medida, el programa de recuperación de parques de este Gobierno.

En contraste, sienten que la situación económica no mejora, que los servicios públicos son costosos, que no es fácil encontrar trabajo, tampoco es fácil emprender una actividad económica con éxito y un tema de percepción que sorprende: Las personas consultadas por el colectivo no perciben que Ibagué sea una Ciudad musical.

En la encuesta Ibagué Cómo Vamos, le va muy bien a la Universidad de Ibagué, el Sena, Comfenalco, Comfatolima y la Cámara de Comercio. Encabezan el top 5 de las instituciones con mayor grado de favorabilidad.

Las secretarías de Hacienda, el Instituto del Deporte Imdri, la Andi, las secretarías de Salud y Tránsito; son las que peor concepto favorable tienen. Nótese que hay cinco dependencias de la Administración local en ese grupo. Estoperoles, percepción de posible corrupción, escándalos de los guardas de seguridad, entre otros, tienen a la secretaría de Movilidad en el fondo de la tabla como la peor calificada.

Al que peor le va, y le ha ido muy mal en las últimas mediciones, es al Concejo de Ibagué. No levanta cabeza en la aceptación ciudadana. Un alto porcentaje de los consultados no conoce esta Corporación y entre quienes si la conocen, tiene un concepto altamente desfavorable. También le va mal a los taxistas de la Ciudad; en cuanto a que los ciudadanos tienen una alta percepción favorable de las plataformas digitales, pese a ser consideradas ilegales por el Gobierno local.

Para el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, el resultado es agridulce. Por un lado, los ciudadanos lo conocen, sus ciclorrutas son de buen recibo, ha trabajado en movilidad, acceso a la cultura y recreación; pero consideran que no ha trabajado suficiente en educación, seguridad y servicios públicos; así mismo, el mandatario debería prestar más atención en salud y empleo. En un balance general, creen que la gestión del mandatario ibaguereño es mala en el 33%, regular en un 33% y buena en un 34%.

Leer, estudiar, comparar y revisar la medición de la estrategia Ibagué Cómo Vamos es un insumo, de primera mano, para cualquier ciudadano que aspire a regir los destinos de la Ciudad, porque quien no conoce lo que está pensando la gente, está condenado a repetir los mismos errores del pasado.