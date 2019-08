Insensibilidad e indiferencia

Ya en Cajamarca había sucedido otro caso similar con una víctima fatal. Una sociedad pensante debe avanzar hacia normas mínimas de convivencia y civilidad. Actuar a tiempo hubiera evitado otro caso del mito de Kitty Genovese.

21 Ago 2019 - 3:01am

Una madrugada de marzo de 1964, murió en las calles de Nueva York, en Estados Unidos, Kitty Genovese; una joven de 28 años de edad. Cayó cerca a su casa, luego que su agresor le propinara varias heridas con un cuchillo. Aunque 38 personas vieron o escucharon la ferocidad de los ataques contra la joven en un periodo de una hora, aproximadamente, sólo uno de ellos llamó a la policía, pese a los dramáticos llamados de Kitty. Desafortunadamente, ya no había nada que hacer.

Dos semanas después, el influyente The New York Times publicó un artículo sobre el crimen, en primera página, firmado por el experimentado periodista Martin Gangsberg. Lo tituló: “37 que vieron el crimen y ninguno llamó a la policía” y obtuvo un gran reconocimiento. El público norteamericano quedó impactado con la narración. Era para muchos la indiferencia de no querer verse involucrado y surge entonces lo que la psicología llama el mito de Kitty Genovese.

Cajamarca en el Tolima, un pueblo con tradición agrícola y ganadera, fue el escenario de un atroz hecho de violencia. En una concurrida calle, dos hombres decidieron zanjar sus diferencias a puñal. Todo, ante la mirada cómplice, indiferente y pasmosa de muchas personas que sólo se dedicaron a grabar en sus celulares la masacre. Nadie hizo nada. Nadie trató de detener esa carnicería; sólo un canino, que parecía entender que la vida vale más y que aferrarse a ella es el camino correcto de cualquier ser viviente.

En las calles de Cajamarca, nuevamente, se repitió el mito de Kitty Genovese. Revalida entonces la cita trascendental de Edmund Burke, “Lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada”. También revalida aquello de “No ayudo porque nadie lo hace y no me quiero involucrar”.

Lastimosamente, en lo que todos se pusieron de acuerdo fue en publicar el video perturbador de ese momento dantesco. Lo compartieron cientos de veces y varios medios y portales hicieron lo propio sin el más mínimo acato a la deodontología periodística. Ya en Cajamarca había sucedido otro caso similiar con una víctima fatal. Una sociedad pensante debe avanzar hacia normas mínimas de convivencia y civilidad. Actuar a tiempo hubiera evitado otro caso del mito de Kitty Genovese. Actuar también es no publicar, ni compartir esas atrocidades; esa conducta ayudaría mucho en casos tan lamentables como ese que cobró dos vidas humanas.