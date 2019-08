Un magro resultado anticorrupción

Los augurios no son buenos, máxime si se tiene en cuenta que el gobierno Duque no tiene mayorías en el congreso y cada día está más debilitado. Es decir, cualquier iniciativa que venga de la Casa de Nariño, seguramente naufragará en el capitolio.

28 Ago 2019 - 3:01am

El hundimiento del proyecto de ley que eliminaba el beneficio de casa por cárcel a corruptos marcó, no solamente, el final de la legislatura pasada, sino el naufragio en el Congreso del paquete anticorrupción que el presidente Duque había presentado a examen en el Capitolio.

Todo parecía indicar que este punto, el de eliminar el beneficio de casa por cárcel iba a ser aprobado porque ya había logrado votaciones favorables, aunque con textos distintos, en Senado y Cámara. Solo faltaba la conciliación. Sin embargo, un berenjenal de sucesos logró su cometido: que la iniciativa quedara sepultada.

De las siete iniciativas contenidas en el paquete radicado en septiembre del año pasado y que recogían los puntos de la consulta anticorrupción cuatro se hundieron, dos están con respiración artificial y una fue aprobada; aquella que establece mecanismos de rendición de cuentas de los funcionarios electos por voto popular.

Solo quedan con vida los proyectos que obligan a publicar, obligatoriamente, la declaración de renta, impuestos y conflictos de intereses de los congresistas; y la implementación de los pliegos “Tipo” en toda la contratación pública estatal; que buscan evitar las licitaciones “sastres”, confeccionadas a la medida de los postulantes a contratos.

Once millones y medio de colombianos votaron la consulta anticorrupción; desafortunadamente, ese mandato popular no fue suficiente para el Congreso de Colombia que ha sido inferior a ese compromiso.

